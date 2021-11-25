​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Öğrencilerin %85’i yurda yerleştirildi ​

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu öğrenci yurtlarına başvuran öğrencilerin yüzde 85'inin yerleştirildiğini söyledi. Kasapoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

EKSTRA 242 BİN KONTENJAN AYRILDI

Kasapoğlu, yurtlar konusundaki eleştirilere şöyle cevap verdi: “Türkiye’de 3 milyon 800 bin örgün öğrenim gören öğrenci var. 2 milyonu kendi ilinde, 1 milyon 800 bini illeri dışında okuyor. 2019-2020 döneminde yurtlara toplam 314 bin kişi yerleştirdik. 2021-2022 döneminde ise 556 bin kişiyi yerleştirdik. Normalde her sene ortalama 360 bin civarında olan başvuru sayısı, bu yıl 624 bin seviyesinde gerçekleşti.” Yurtlarla ilgili yapılan spekülasyonlara yönelik, “Cehalet sonucu olmasını arzu ederim ama kötü niyet gördüm” cevabını verdi.

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BAZI BELEDİYELER İŞİ ZORLAŞTIRIYOR

ODTÜ’de öğrencilere güzel bir alan tahsis ettiklerini kaydeden Kasapoğlu, “Bu yurdu da yapsaydık 2 bin 500 kapasite daha gençlerin hizmetinde olacaktı ama bu engellendi. Ülkenin muhtelif illerinde ruhsat vermeyen belediyeler mi ararsınız, kanalizasyonu döşemeyen belediyeler mi ararsınız. Suyunu, kanalizasyonunu bağlayın, gelin işi kolay kılalım. Bu dünya kimseye kalmaz.” ifadesini kullandı.

500 bine yakın öğrenciye sadece burs, isteyen her öğrenciye kredi verdiklerini söyleyen Kasapoğlu, bu yıl rakamları da güncelleyeceklerini dile getirdi.