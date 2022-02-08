Gündem Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlundan gençlere 2 müjde İnternet kotası iki katına çıktı, 60 bin yeni istihdam
ANKARA

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan gençlere 2 müjde: İnternet kotası iki katına çıktı, 60 bin yeni istihdam

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlere çifte müjde verdi. Öğrenci yurtlarında ücretsiz internet kotası 16 GB’den 32 GB’ye çıkarılacak. “Üreten Gençler, Üreten Türkiye Projesi” ile bu yıl özellikle tekstil ve ayakkabı sektöründe yaklaşık 60 bin genç istihdam edilecek.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlundan gençlere 2 müjde: İnternet kotası iki katına çıktı, 60 bin yeni istihdam
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluşmasında gençlere çifte müjde verdi.

Toplam 779 öğrenci yurdu olduğunu belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Yurtlarda memnuniyet yüzde 95’lerde. Gençliği bu anlamda istismar etmeye yönelik çabalar var. Ama yurtlardan ekmek yiyemeyeceklerini gördüler. Yurtlar bizim en güçlü alanlarımızdan. Yani şimdi belediyelerin bu anlamda üç yıldan beri İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de kaç tane yurt yaptıkları ortada. İstanbul’da üç yılda 660 kişilik kapasite oluşturulmuş, belediyenin var olan projelerini durdurmuşlar” dedi.

Bakan Kasapoğlu, gazetemizin Ankara Haber nMüdürü Fazlı Şahan’ın sorularını yanıtladı.
Bakan Kasapoğlu, gazetemizin Ankara Haber nMüdürü Fazlı Şahan’ın sorularını yanıtladı.

32 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrencilere bir müjde veren Kasapoğlu, “Yurtlarda internet kotasını ikinci dönem itibariyle artıyoruz. 16 GB’dı bunu 32 GB çıkartıyoruz. 32 GB ücretsiz internet. Yurtlarda internet kotası 2 kat artıyor” diye konuştu.

TEKSTİLDE İŞ İMKANI

“Genç istihdam önem verdiğimiz konulardan biri” diyen Kasapoğlu, “Geçtiğimiz yıl başlattığımız Üreten Gençler, Üreten Türkiye Projesi. Özellikle bu yıl bu proje sonucunda istihdam yoğun alanlar özellikle tekstil ve ayakkabı sektöründe yaklaşık 60 bin gencimiz istihdama dahil olacak” ifadelerini kullandı.

SPOR ŞEHRİ TRABZON

Trabzonspor’un Süper Lig’deki liderliğine de değinen Kasapoğlu, “Bu sene çok büyük bir heyecana sahip. Ligin tüm takımları sürpriz yapıyor. Spor şehri Trabzon, spora ilginin çok yoğun olduğu bir il” dedi. Lisanslı sporcu sayısının 11 milyona yaklaştığını ifade eden Kasapoğlu, “2021 yılında, pandeminin tüm zor şartlarına rağmen 2 milyon 700 bin kişiye yüzme öğrettik” diye konuştu.

Derya Büyükuncu
Derya Büyükuncu

Milli sporculuğu iptal olacak

  • Bakan Kasapoğlu, eski milli yüzücü Derya Büyükuncu’nun paylaşımları hakkında ise şunları söyledi: “Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir. Bu tür bir olayda milli sporculuğunun iptali söz konusu. 2012’den beri sistemde yok, eski sporcu. Bakanlığımızda da bir kaydı yok. Olimpiyat başarısı da söz konusu değil. Unvanı iptal edilecek.”

Büyükuncu için yakalama kararı

  • Kovid-19 testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’la ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik İstanbul Başsavcılığı’nca resen başlatılan soruşturma sürüyor. Bu kapsamda hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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