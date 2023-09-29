Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal'dan çekildiğini duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali için spor salonu tahsisini iptal ettiğini duyurdu. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edildiği hatırlatılarak, "Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümündeki ’Kanun Hükmü’ adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" denildi.