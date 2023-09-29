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Gençlik ve Spor Bakanlığı da Altın Portakal'dan çekildiğini duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ''Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir'' açıklamasında bulundu.

15:47 . 29/09/2023 Cuma
DHA
Gençlik ve Spor Bakanlığı da FETÖ propagandasına geçit vermedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da FETÖ propagandasına geçit vermedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali için spor salonu tahsisini iptal ettiğini duyurdu. Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60’ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Antalya Spor Salonumuz tahsis edildiği hatırlatılarak, "Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, belgesel yarışması bölümündeki ’Kanun Hükmü’ adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız" denildi.


Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bakanlığımız, aziz milletimizin 15 Temmuz’da verdiği destansı mücadelenin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır" denildi.






#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Antalya Altın Portakal Film Festivali
#Kanun Hükmü
1 saat önce
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