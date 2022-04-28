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Gündem Gezi destekçisi 117 sinemacı sahnede
POLİTİKA

Gezi destekçisi 117 sinemacı sahnede

Yönetmen, oyuncu ve senaristlerden oluşan 117 isim, "Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız." ifadelerinin bulunduğu bir bildiriyi imzaladı. Terör olaylarına ve destekçilerine tepki göstermeyen sanatçıların, ülkeyi milyonlarca lira zarara uğratan Gezi Parkı olaylarını savunmaları sosyal medyadan tepki çekti.

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Haber Merkezi Diğer
Gezi destekçisi 117 sinemacı sahnede
Gezi Parkı olayları

Gezi Parkı olaylarına ilişkin yürütülen davada Osman Kavala ve diğer isimlerin ağır cezalarla hapse mahkum olmasının ardından karara tepkili olan sinemacılar bildiri hazırladı.

"Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız"

Müjde Ar, Mehmet Günsür, Nur Sürer, Mert Fırat, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Halil Ergün, Şevket Çoruh ve Meltem Cumbul gibi isimlerin de imzaladığı bildiride şu ifadeler yer aldı:

Bundan 9 yıl önce, 2013 yılında vicdanlı insanların kentine sahip çıkmak üzere başlattığı ve ülke geneline yayılıp milyonların paylaştığı Gezi sürecinde nerede duruyorsak, bugün yine oradayız.

Daha önce aynı suçlamadan beraat etmiş, aralarında meslektaşımız Çiğdem Mater'in de olduğu Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden, Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi'ye verilen 18'er yıllık, Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını kendimize verilmiş sayıyor ve hiçbir somut delile dayanmayan bu karara itiraz ediyoruz. Biz bu ülkenin sinemacıları olarak içinden çıktığımız toplumun sözü, sesi, yüzüyüz. Bu karar karşısındaki öfkemizi umuda ve cesarete çevirip ülkemizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için elimizden geleni ardımıza koymamayı bir borç; özgürce yaşanacak bir Türkiye'yi hep beraber inşa etmeyi bir görev kabul ediyoruz. Bir korku imparatorluğu kurmak adına girişildiği belli olan bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız. Susmayacağız. Korkmuyoruz, sinmiyoruz!”

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