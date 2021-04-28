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POLİTİKA

Gezi Parkı davasında 7 firari sanığın ve Kavala'nın dosyasına birleştirme

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu 7 firari sanığın dava dosyası, Osman Kavala'nın da içinde bulunduğu haklarında verilen beraat hükümleri bozulan 9 sanığın dosyasıyla birleştirildi.

Haber Merkezi AA
Gezi Parkı davasında 7 firari sanığın ve Kavalanın dosyasına birleştirme
Gezi Parkı davasında yargılanan Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, firari olan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, GökçeTüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi katılmadı. Sanıkları avukatları temsil etti.

Duruşmada, ana dava dosyasında 9 sanık yönünden verilen beraat kararlarının istinaf mahkemesi tarafından bozulduğu ve karar veren bu mahkemeye gönderildiği hatırlatılarak, o kararla birlikte firari 7 sanık yönünden ise dosyanın ayrıldığına işaret edildi.

Sanık sayısı 16'ya çıktı

  • Avukatların beyanını aldıktan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 firari sanık yönünden ayrılan bu dosyanın, istinaf mahkemesince bozulan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanıklı dava dosyasıyla birleştirilmesine hükmetti. Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin dava dosyasında böylelikle sanık sayısı 16'ya çıktı.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Mücella Yapıcı ve Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 16 sanık ve 746 müşteki bulunuyor.

"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs"

İddianamede, sanıkların, 2011'den itibaren yönlendirme yaptıkları, 2013'te meydana gelen olayların ve eylemlerin finansmanıyla koordinasyonu sağladıkları belirtilerek, sanıklar hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Hapisle cezalandırılmaları isteniyor

Bazı sanıkların da "mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması", "ibadethane ve mezarlıklara zarar verme", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet", "nitelikli yağma" ve "nitelikli yaralama" gibi suçlardan değişen oranlarda hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın ayrıca "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet ve nitelikli yağma'' suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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