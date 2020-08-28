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Gündem Sel felaketini vurduğu Giresunda paralarını çamur içerisinde buldular Kurtarmak için suyla yıkadılar
GİRESUN

Giresun haberleri: Yazar kasadaki paralar çamur içinde bulundu

Sel felaketini vurduğu Giresun'da paralarını çamur içerisinde buldular: Kurtarmak için suyla yıkadılar

Geçtiğimiz hafta büyük bir sel felaketinin vurduğu Giresun'da temizlik çalışmaları devam ediyor. Esnaflar da iş yerlerini temizlerken bir iş yerinde bulunan yazar kasadaki paraların çamurla kaplandığı görüldü. Suyla yıkanan paralar kurtarılmaya çalışıldı.

Haber Merkezi İHA
Giresun'da çamurla kaplanmış paraları suyla yıkadılar.
Giresun'da çamurla kaplanmış paraları suyla yıkadılar.

Giresun’da selin vurduğu ilçede cadde ve sokakların temizlenmesinin ardından esnafında iş yerlerini temizleme çalışmaları sürüyor. Bazı iş yerleri çamurun içinden çıkardığı yazar kasalarının içerisinde paralarını arıyor. Çamurlu paralar ise suda yıkanarak temizlenmeye çalışılıyor.

İHA
Çamurla kaplanmış paralar böyle bulundu.

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YAZAR KASANIN İÇİNDEKİ PARA ÇAMUR KAPLAMIŞ DURUMDA BULUNDU

Geçen hafta sonu selin en çok vurduğu ilçede cadde ve sokaklar moloz yığınlarında kurtarılırken, asker, polis ve gönüllü vatandaşların yardımlarıyla işyerleri de çamurdan temizlenmeye devam ediyor.

İHA
Çamurla kaplanmış paralar böyle bulundu.
  • Çoğu malzemenin kullanılmaz hale geldiği iş yerlerinde değerli eşyalarda çamurun içerisinden temizlenerek kurtarılıyor. Bir iş yerinde kazmayla açılan yazar kasasının içerisinden çamur içerisinde madeni ve kağıt paralar bulundu. Bulunan paralar suda temizlenerek kurumaya bırakıldı.

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