Sel felaketini vurduğu Giresun'da paralarını çamur içerisinde buldular: Kurtarmak için suyla yıkadılar

Giresun’da selin vurduğu ilçede cadde ve sokakların temizlenmesinin ardından esnafında iş yerlerini temizleme çalışmaları sürüyor. Bazı iş yerleri çamurun içinden çıkardığı yazar kasalarının içerisinde paralarını arıyor. Çamurlu paralar ise suda yıkanarak temizlenmeye çalışılıyor.

İHA Çamurla kaplanmış paralar böyle bulundu.

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YAZAR KASANIN İÇİNDEKİ PARA ÇAMUR KAPLAMIŞ DURUMDA BULUNDU

Geçen hafta sonu selin en çok vurduğu ilçede cadde ve sokaklar moloz yığınlarında kurtarılırken, asker, polis ve gönüllü vatandaşların yardımlarıyla işyerleri de çamurdan temizlenmeye devam ediyor.

İHA Çamurla kaplanmış paralar böyle bulundu.

Çoğu malzemenin kullanılmaz hale geldiği iş yerlerinde değerli eşyalarda çamurun içerisinden temizlenerek kurtarılıyor. Bir iş yerinde kazmayla açılan yazar kasasının içerisinden çamur içerisinde madeni ve kağıt paralar bulundu. Bulunan paralar suda temizlenerek kurumaya bırakıldı.

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