​Giresunlu kadınlar ev ekonomisine katkı sağlıyorlar ​

Giresun’da kadınlar, evlerinde ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri Giresun Belediyesi tarafından tahsis edilen yöresel ürünler pazarında satarak ev ekonomilerine katkı sunuyor.

Giresun Belediyesi öncülüğünde kurulan ‘Sınırlı Sorumlu Giresun Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ne üye kadınlar ürettikleri birbirinden lezzetli yöresel tatlarından armut balı, üzüm şırası, fasulye tuzlaması, mantar tuzlaması gibi ürünlerini Çınarlar Mahallesi’nde bulunan yöresel ürünler pazarında satışa sunuyor.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kadınların istihdama ve sosyal hayata katılımını artırmayı hedeflediklerini belirterek: “Kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini ekonomik kazanca dönüştürmeleri ve istihdama katılmaları için hem kadın kooperatifi kurduk, hem de ürünlerinin satışının konforlu güvenli bir yerde yapılabilmeleri için de yöresel ürünler pazarlarını hayata geçirdik. Bir anlamda da hem öğrenmeye hem de üretmeye teşvik ediyoruz” dedi.

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