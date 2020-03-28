Gündem Girişleri kapatılan Belgrad Ormanı havadan fotoğraflandı Yasağı dinlemeyenler geri döndü
İSTANBUL

Girişleri kapatılan Belgrad Ormanı havadan fotoğraflandı: Yasağı dinlemeyenler geri döndü

Girişleri kapatılan Belgrad Ormanı havadan fotoğraflandı: Yasağı dinlemeyenler geri döndü

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Belgrad Ormanı'nın girişi kapatıldı. Ormana gelenler girişlerden geri çevrildi. Ormanın girişinde alınan önlemler havadan görüntülendi.

Haber Merkezi İHA DHA
Geçen hafta oldukça yoğun olan ve tepki çeken Belgrad Ormanı’nın girişlerinin bugün kapatıldığı görüldü.
Geçen hafta oldukça yoğun olan ve tepki çeken Belgrad Ormanı’nın girişlerinin bugün kapatıldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması kararının ardından bugün Belgrad Ormanı’nın girişlerinin kapatıldığı görüldü.

DHA

Çin’den dünyaya yayılan ve Türkiye’de de ölümlere neden olan korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile hafta sonları sahil kesimleri ile piknik, mangal yapılabilecek park ve mesire alanları için kapatılma kararı verildi. Genelgenin ardından geçen hafta oldukça yoğun olan ve tepki çeken Belgrad Ormanı’nın girişlerinin bugün kapatıldığı görüldü.

DHA

Ormanın girişine "girilmez" tabelası koyulduğunu gören vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı. Bazı vatandaşların arabalarıyla ormana gelirken tabelayı fark etmesi üzerine geri döndüğü anlar kameralara yansıdı.

DHA

Su doldurmak için gelen Cevahir Sarıçam isimli bir vatandaş ise, "Akşamdan televizyonu seyrettim. Su alamadan gidiyorum. Hafta içi geleceğiz. Su almakta yasak" dedi.

Piknik yasağının ardından Belgrad Ormanı girişlere kapatıldı
FOTOĞRAF 12
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Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayınlanan genelge ile hafta sonları sahil kesimleri ile piknik, mangal yapılabilecek park ve mesire alanları için kapatılma kararı verildi.
Title
Genelgenin ardından geçen hafta oldukça yoğun olan ve tepki çeken Belgrad Ormanı'nın girişlerinin bugün kapatıldığı görüldü.
Title
Ormanın girişine girilmez tabelası koyulduğunu gören vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.
Title
Bazı vatandaşların arabalarıyla ormana gelirken tabelayı fark etmesi üzerine geri döndüğü anlar kameralara yansıdı.
Title
Su doldurmak için gelen Cevahir Sarıçam isimli bir vatandaş ise, “Akşamdan televizyonu seyrettim. Su alamadan gidiyorum. Hafta içi geleceğiz. Su almakta yasak“ ifadelerini kullandı.
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Title
Piknik yasağının ardından Belgrad Ormanı girişlere kapatıldı
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle korona virüs önlemleri kapsamında hafta sonları sahil kesimleri, park ve mesire alanlarının kapatılması kararının ardından bugün Belgrad Ormanı'nın girişlerinin kapatıldığı görüldü.
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