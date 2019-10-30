Gizli şifreye 3 tutuklama

Gizli şifre ile mülakatları geçen FETÖ’cülerle ilgili tutuklama kararı çıktı. Geçen hafta soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), askeri okul mülakatlarında örgütsel “kod sistematiği” kullanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) sızmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tamamı muvazzaf 3 şüphelinin “silahlı terör örgütüne üye olmak”ve “kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklanmalarına karar verildi.

ÜÇÜ DE MUVAZZAF ASKER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının tespitleri ile alınan bir itirafçı beyanı ve yapılan inceleme sonucuna göre örgütün askeri okul mülakatlarında örgütsel “kod sistematiği” kullanarak

TSK'ya mensuplarını sızdırmasına ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 muvazzaf asker Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi.

FİRARİLER ARANIYOR

Burada soruşturmayı yürüten savcılık, 3 şüpheliyi “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Şüphelilerin ifadesini alan İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin de atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulanamayan 3 muvazzaf askeri ise arama çalışmaları sürüyor.