Gündem Göçmen kaçakçısı gizlendiği evde yakalandı
MERSİN

Göçmen kaçakçısı gizlendiği evde yakalandı

Mersin’de göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şüpheli, yurt dışına kaçırmak için evinde gizlediği iki mülteciyle birlikte yakalandı.

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Haber Merkezi İHA
Göçmen kaçakçısı gizlendiği evde yakalandı
Göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, insan kaçakçılarının Mersin’de bulunan ve çevre illerden temin ettikleri göçmenleri deniz yoluyla yat, sürat teknesi ve balıkçı tekneleri ile taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıklarını, ayrıca temin ettikleri düzensiz göçmenleri kiralamış oldukları evlerde barındıklarını belirledi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda tespit edilen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, insan kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.İ. adlı şüpheliyle birlikte, yasadışı yollardan yurt dışına gönderilmek üzere evde barındırılan iki mülteciyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada dokuz can yeleği ve bir deniz simidi ele geçirilirken, şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece ’adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.

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