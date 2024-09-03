Gökçeada'ya dönen Rumlara 400 avro maaş!

Ekümenik iddiasıyla gündemden düşmeyen Fener Rum Patrikhanesi, Gökçeada’da Rum nüfusu artırmak için uzun zamandır çalışma yürütüyor. Rumların 1964'ten itibaren Yunanistan'a göç etmesiyle, adadaki genç nüfus büyük ölçüde azaldı. Fener Rum Patrikhanesi, adada Rum okulunun yeniden faaliyete başlamasını fırsata çevirmeye çalışıyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, Türk vatandaşı olan ancak mübadelede adadan göç eden Rumlara, geri dönmeleri için Patrikhane tarafından gayriresmi yollardan maddi destek sağlanıyor. Patrikhane, adaya yerleşip iş kuran Rumları da destekliyor. Gökçeada’daki Rum nüfus, nisan ayındaki Paskalya Bayramı ve Ağustos ayındaki panayırda artıyor. Nüfusu artırmaya çalışan Patrikhane, adaya dönenlere hane üyesi başına 400 avro maaş bağlıyor. Patrikhane, bu ödemeleri 3 ayda bir elden yapıyor.

NÜFUS GENÇLEŞİYOR

Adada şu an 700 Rum yaşarken, 50 yıl sonra geçtiğimiz yıl adaya Rum ilkokulu, ortaokulu ve lisesinin açılması, nüfusun artmasında etkili oldu. Başta oldukça az olan öğrenci sayısı, bu yıl 50’ye ulaştı. Yaşlı nüfus da gençleşmeye başladı. Rum nüfusun en fazla olduğu yerler Bademli, Zeytinli, Tepeköy ve Dereköy. Üniversite okumak için adadan ayrılan gençlerin yeniden adaya dönmemesi Patrikhane’yi endişelendirirken, özellikle eğitimli gençlerin adaya dönmesini hedefleyen Patrikhane, gençlere iş kurmaları için teşvik de veriyor.

Türkiye’den koparma girişimi

Bartholomeos Gökçeada’daki yeni nesli ve dünyanın dört bir yanındaki Gökçeadalı Rumları, 28-29 Eylül’de Atina’da kendi himayesinde düzenlenecek “Pan-İmroz” yani “Gökçeada'nın Anavatanla Birleşmesi” adlı konferansa çağırıyor. Türkiye'nin Gökçeada konusunda uyanık olması gerektiğine işaret eden Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı şunları söyledi: “Patrik Bartholomeos Gökçeada’yı ‘Küçük vatan’ olarak tanımlıyor. Bu ada Türkiye Cumhuriyeti’nden ayrılması gereken bir Rum toprağı olarak gösteriliyor. Bu tanım, Gökçeada’nın Türkiye’den koparılmaya çalışılmasının temel adımı olarak karşımıza çıkıyor.”







