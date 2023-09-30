Görme engelli Zülal geliştirdiği proje TEKNOFEST'te birinci oldu

"From Your Eyes aslında bir yapay zeka teknolojisi, göremeyenlerin önündeki bariyerleri kaldırıyoruz. İnsanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir alanda görüntü çözümleme üretiyoruz. Görme engelli insanlar için yaptığımız mobil uygulamamıza bir görsel yüklendiğinde biz bu görseli 7 saniyede yazıya çeviriyoruz, yani betimliyoruz. Kullanıcımız eğer ihtiyaç duyarsa insanlar tarafından bu betimlemenin iyileştirilmesini sağlayabiliyor. Bu zamana kadar 15 milyon görsel veri işledik. Yapay zeka servisimizi dünyada ilk olarak yüzde 97 doğruluk seviyesine getirdik. Şu anda 865 farklı rengi tanıyoruz, bu bağlamda da kendi sektörümüze liderlik ediyoruz aslında. Bu teknoloji sadece görme engelli insanlar için kullanılmıyor. Örnek veriyorum otomobillere de giriyor. Anlık görüntü işleme yapabiliyor. Havalimanlarından bankacılığa kadar geniş bir alanda kullanılıyor."