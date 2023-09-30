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Görme engelli Zülal geliştirdiği proje TEKNOFEST'te birinci oldu

Yapay zeka teknolojilerini kullanarak görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak üzere yaptığı çalışmalarla daha önce de çeşitli ödüller kazanan 21 yaşındaki Zülal Tannur'un arkadaşlarıyla geliştirdiği "From Your Eyes" projesi TEKNOFEST İzmir'de birinciliğe layık görüldü.

15:21 . 30/09/2023 Cumartesi
AA
Zülal Tannur

Zülal Tannur

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansının 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İzmir'de Girişimcilik Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Yarışmada, yapay zeka teknolojisiyle görsel unsurların betimlenip sesli ve yazılı olarak telefon yoluyla kullanıcıya iletilmesini sağlayan "From Your Eyes" uygulaması, "Engelsiz Yaşam Teknolojileri" kategorisinde birinciliği kazandı.

Uygulamayı arkadaşlarıyla hayata geçiren
Zülal Tannur
, birincilik ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.

Yüzde 5 görme oranına sahip bir bebek olarak dünyaya gelen ve Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde öğrenci olan Zülal Tannur, AA muhabirine, objelerin ne olduğunu anlayabilmek için ailesinin desteğiyle "görmeyi öğrenmeye" başladığını söyledi.

Erken yaşta teknolojiyle buluştuğunu aktaran Tannur, 2020'de Microsoft'un Engelleri Aşan Kadın Lideri seçildiğini ifade etti.

Edindiği tüm tecrübeleri bir araya getirerek görme engelliler için yapay zeka ve insan iş birliğinde betimlemeler sunan bir platform oluşturduğunu aktaran Zülal Tannur, şunları kaydetti:

  • "From Your Eyes aslında bir yapay zeka teknolojisi, göremeyenlerin önündeki bariyerleri kaldırıyoruz. İnsanlardan makinelere kadar uzanan geniş bir alanda görüntü çözümleme üretiyoruz. Görme engelli insanlar için yaptığımız mobil uygulamamıza bir görsel yüklendiğinde biz bu görseli 7 saniyede yazıya çeviriyoruz, yani betimliyoruz. Kullanıcımız eğer ihtiyaç duyarsa insanlar tarafından bu betimlemenin iyileştirilmesini sağlayabiliyor. Bu zamana kadar 15 milyon görsel veri işledik. Yapay zeka servisimizi dünyada ilk olarak yüzde 97 doğruluk seviyesine getirdik. Şu anda 865 farklı rengi tanıyoruz, bu bağlamda da kendi sektörümüze liderlik ediyoruz aslında. Bu teknoloji sadece görme engelli insanlar için kullanılmıyor. Örnek veriyorum otomobillere de giriyor. Anlık görüntü işleme yapabiliyor. Havalimanlarından bankacılığa kadar geniş bir alanda kullanılıyor."

TEKNOFEST birinciliği dolayısıyla büyük mutluluk yaşadıklarını aktaran Tannur, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almanın ise ayrı bir gurur olduğunu sözlerine ekledi.


#TEKNOFEST
#Engelsiz Yaşam Teknolojileri
#İzmir
#Zülal Tannur
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