|
Gündem

Görülmesi en zor canlılardan: Erzincan'da görüntülendi

Erzincan'ın Tatlısu köyünde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yediuyur, bir evin duvarında görüntülendi.

13:22 - 11/08/2024 Pazar
IHA
Yediuyur
Yediuyur

Görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur, Erzincan'da görüntüledi. Tatlısu köyüne yazdan yaza gelen Serdar Yıldırım ve ailesi, evin bahçesinde otururken duvarda bir hayvan gördü. Bunun fare olduğunu sanıp süpürgeyle evden uzaklaştırmak istediler.

Yapısı itibariyle bunun fare olmadığını fark eden aile uzun süre duvardaki canlıyı cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldılar. Daha sonra yapılan araştırmada duvardaki hayvanın görülmesi en zor canlılardan biri olarak bilinen yediuyur olduğu anlaşıldı.

Serdar Yıldırım, "Kış boyunca evimiz kapalı kalıyor. Yazı gelip açtığımızda bu sürprizle karşılaştık. Evimizin içerisinde, kenarında bir fare türü gördük. İlk başta bunu kovalamaya çalıştık. Türün farklı bir çeşit olduğunu sonra anladık. Kuyruğu bildiğimiz farelere benzeyen bir tür değildi. Bu durumu anlayınca canlıyı görüntülemeye karar verdik. Çektiklerimizi daha sonra bu işi bilen dostlarımıza gönderdim. Bunun yediuyur olduğunu öğrendik." dedi.



#Erzincan
#Tatlısu
#Yediuyur
#Serdar Yıldırım
19 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?