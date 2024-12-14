Görüşme yılbaşından önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı sonrasında DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında gerçekleşmesi için yasal başvurusu yapılan görüşmenin detayları belli olmaya başladı. Meclis kaynakları; DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, TBMM Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kapanan HDP'nin eski eş genel başkanlarından Pervin Buldan'ın yeni yıl gelmeden önce İmralı'ya gideceğini kaydetti. Bakırhan'ın parti lideri, Önder'in daha önceki görüşmelerde yer alması, Buldan'ın ise parti içindeki ağırlığı nedeniyle tercih edildiği bildirildi. Kaynaklar, Öcalan-DEM görüşmesinde bir gecikme olmadığını, ilgili kurumların ön hazırlıkları tamamlandıktan sonra görüşmenin 2024 yılı bitmeden yapılabileceğini ifade etti.