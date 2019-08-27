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POLİTİKA

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 300 bin TL ödülle aranan terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonunda Siirt-Baykan kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede aranan Ekrem Aksoy olduğu belirlendiği belirtildi.

Haber Merkezi IHA
PKK'lı terörist Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy
PKK'lı terörist Dijvar Sason kod adlı Ekrem Aksoy

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin gri listede bulunan "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu bildirildi.

300 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İç güvenlik operasyonları kapsamında 25 Ağustos 2019'da Siirt-Baykan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Garzan Eyaleti Garzan (Sason) alan sorumlusu "Dijvar Sason" kod adlı Ekrem Aksoy olduğu kaydedildi.

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