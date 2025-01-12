Gücünü 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersaneden alıyor: Yurtdışında ASFAT farkı

ASFAT'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlediği kahvaltıya, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, ASFAT Genel Müdürü Behcet Karataş ve çok sayıda gazeteci katıldı. Program kapsamında, 7'nci kuruluş yıl dönümünü kutlayan ASFAT'ın kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projeler, devam eden faaliyetler ve ASFAT'ın ileriye dönük çalışmaları hakkında basın mensupları bilgilendirildi.

Defence News Top 100'de

Türkiye'de her geçen gün daha da büyüyen ve gelişen savunma sanayi sektörünün en önemli aktörlerinden biri olan ASFAT'ın sermayesinin tamamının kamuya ait olduğu belirtildi. ASFAT'ın, MSB bünyesinde 12 Ocak 2018 tarihinde 'sonuç odaklı proje yönetim şirketi' olarak kurulduğu anlatıldı. ASFAT'ın kuruluşundan 4 yıl sonra dünyanın en prestijli savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 'Defence News Top 100' listesine girmeyi başardığı vurgulandı. Söz konusu listedeki en genç Türk savunma şirketi olan ASFAT'ın, uluslararası arenada Türkiye'nin saygınlığına, prestijine ve ekonomisine büyük katkılar sunduğu vurgulandı.





27 askeri fabrika ve 10 tersane

Gücünü, 27 askeri fabrika ve 10 askeri tersanenin alanında uzman ve nitelikli iş gücü ile birleştiren ASFAT'ın, dünyanın lider savunma sanayi şirketleri arasında sürekli yer almak vizyonu çerçevesinde modern, üretken ve teknolojik bir ekosistem oluşturmak için çalıştığının altı çizildi. ASFAT'ın onarım ve üretim tesislerinin kabiliyetlerini ve kapasitelerini, dünya standartları seviyesine çıkarma amacıyla çalışmalarını her geçen gün arttırdığı vurgulanarak, hali hazırda 30'u aşkın ülkede savunma sanayi ve denizcilik alanında projeler yürüterek, Türk ordusuna ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunarken, paydaşlarına ve dost ülkelere yenilikçi çözümler sağladığı aktarıldı.

'Dışa bağımlılık yüzde 20'ye indi'

Bakan Yardımcısı Heybet, gazetecilerin ASFAT'ın faaliyetlerine ilişkin sorularını yanıtladı. Heybet, Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerlemesinin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonların başarılarında gözler önüne serildiğini belirterek, "Savunma sanayi ürünlerinin sahada askeri başarıların en önemli unsurlarından olduğu tespit edilmiş oldu. Bugün Türkiye'de büyüyen ve gelişen savunma sanayi sektörü, dışa bağımlılığımızı yüzde 80 seviyesinden yüzde 20'ler seviyesine indirmeyi başardı. Bu gelişmelerin de büyük bir safhasında, askeri fabrikalarımız, tersanelerimizde onların imkan ve kabiliyetlerini kullanan ASFAT var. Özellikle üretim gücü, hızı, maliyet etken çalışma disiplini, yüksek yerlilik oranıyla üretim yapabilme kapasitesi, bakım ve onarım konusunda askeri fabrikalarımız ve tersanelerimiz birçok başarılı projeye imza attılar, atıyorlar ve bizleri gururlandırmaya da devam edecekler inşallah" diye konuştu. Heybet, Pakistan'a ihraç edilen Milli Gemi (MİLGEM) projesinin, Cumhuriyet tarihinde tek kalemde gerçekleştirilen en büyük ihracat gemi inşaat projesi olduğuna dikkat çekti. Basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Heybet, günün anısına gazetecilerle fotoğraf çektirdi.







