Gülen’in yeğenine 3 yıl 4 ay hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Gülen’e 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. MİT operasyonuyla Kenya’dan Türkiye’ye getirilen Selahaddin Gülen’in yargılandığı davanın karar duruşması dün görüldü. Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davaya tutuklu sanık Gülen ile avukatı katıldı.
Mahkeme başkanı, duruşma savcısının celse arasında esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sunduğunu ve sanığın “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan cezalandırılmasını talep ettiğini bildirdi. Savunmasını yapan Selahaddin Gülen, örgüte dair bildiklerini anlattığını söyleyip hükümle birlikte tahliyesini istedi.
TUTUKLULUĞA DEVAM
- Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl hapse mahkum etti. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yarı oranında arttırıma giden mahkeme, cezayı 12 yıla çıkarttı. İtirafçı olan Selahaddin Gülen’e etkin pişmanlık hükümlerini uygulayan mahkeme, cezayı 3 yıl 4 ay hapse indirdi. Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme, sanığın örgüt içindeki eylem yoğunluğu, FETÖ’nün finans yapılanmasıyla yakın ilişkisinin tespit edilmesi ve firariyken yurt dışından getirilmesi gibi nedenleri, tutukluluğun devamı için gerekçe gösterdi.
212 kişinin ismini verdi
Geçen yıl Kenya’da yakalanıp 31 Mayıs’ta Türkiye’ye getirilen Selahaddin Gülen, amcası Fetullah Gülen’le ilgili “Fetullahçı Terör Örgütü’nün lideridir” demişti. FETÖ’nün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla ilişkili olduğu belirlenen yeğen Gülen, soruşturma ve kovuşturma aşamasında örgüt üyesi 212 kişinin ismini vermişti.