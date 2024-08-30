Gümrük kapılarına iki yeni göz

Habur, Kapıkule ve Öncüpınar gümrük kapılarında kullanılan yerli üretim tarama cihazı MİLTARII yıl sonuna kadar Mersin Limanı ve Cilvegözü’ne de yerleştirilecek. Gümrüklere yapılan teknoloji yatırımı kaçakçılığa ilişkin verilere de yansıyor. Sınır kapılarında sadece bu yılın ilk 7 ayında 20 milyar TL’ye yakın yakalama gerçekleştirildi. Bu çerçevede özellikle gençler arasında yaygınlaşan elektronik sigaralar önemli yer tutuyor. 2023'te 6 milyon adet elektronik sigara ele geçirilmişti. Ayrıca 45 milyona yakın makaron, 100 bin kilogram tütün ve 1,5 milyon litre akaryakıt sınırlardan geçirilmeye çalışılırken yakalanarak el konuldu.