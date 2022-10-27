Gündem Gümrük kapısında yolcunun belinde bin 100 bal arısı ele geçirildi
ARTVİN

Gümrük kapısında yolcunun belinde bin 100 bal arısı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Sarp Gümrük Kapısı'nda bir yolcunun beline sarılı 110 ahşap kutu içerisinde bin 100 arı ile bir aracın yakıt deposunda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Gümrük kapısında yolcunun belinde bin 100 bal arısı ele geçirildi
Yolcunun beline sarılı halde 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş bin 100 adet kraliçe arı ile işçi bal arısı tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sarp Gümrük Kapısı'ndan ülkeye gelen 1 kişi, görevlilerin kontrolünde riskli görülerek yakın takibe alındı. Yolcunun x-ray tarama ve metal dedektöründen geçişi esnasında şüpheli hareketler sergilediği için detaylı üst araması yapıldı.

İHA

Yolcunun beline sarılı halde 110 ahşap kutu içerisine gizlenmiş bin 100 adet kraliçe arı ile işçi bal arısı tespit edildi.

İHA

Sarp Gümrük Kapısı'na, Gürcistan'dan gelen yabancı plakalı bir araç da Gümrük Muhafaza görevlilerince riskli değerlendirilerek x-ray cihazına sevk edildi. Tarama sonucunda aracın yakıt deposunda olağan dışı yoğunluğa rastlandı. Depoda 104 kilogram 150 gram kestane balı ele geçirildi.

İHA

Söz konusu aracın yakıt ihtiyacının ise deponun içerisindeki özel bir tertibat ile ayrılan alandan sağlandığı tespit edildi. Soruşturmalara ilişkin süreç, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülüyor.

Artvin'de ekipleri şoke eden olay: 3 bin 400 tanesi pizza kutusundan çıktı
GÜNDEM
Artvin'de ekipleri şoke eden olay: 3 bin 400 tanesi pizza kutusundan çıktı
Yerli motor için TÜMOSAN ile görüştük

'Yerli motor için TÜMOSAN ile görüştük'

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracında ikinci üretim başladı.
Geliyorlar

'Geliyorlar'

​Polonya 'beklemede kalın' diyerek paylaştı.
Taburcu oldu

​Azerbaycan'da trafik kazası geçiren Yıldırım'dan ilk açıklama: İki kaburga kırığım var.

Kimyasal silah iftirası atan TTB Başkanı'nın evinden​span> kalaşnikof mermileri çıkmıştı./span>

İki buçuk milyon TL'yle çıktı: Bir buçuk saat sonra fark edildi.

Beline sarılı halde bulundu.
İDDEF Afganistan'da <br>Cami Mescit ve Medrese açtı

İDDEF Afganistan'da
Cami Mescit ve Medrese açtı

​'Kardeş iyi günde değil zor günde belli olur.'

Kaynağı bilinmiyor: Herkes görmek için akın ediyor.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan kritik mesajlar.

Vatandaşları endişelendiren görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.