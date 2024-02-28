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Gümrük Muhafaza göz açtırmadı: Bir ayda 4 milyar 200 milyon liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirdi

Gümrük Muhafaza birimleri, tüm ülke sathında 7 gün 24 saat yürüttüğü çalışmalarla kaçakçılara ve kaçakçılığa geçit vermeme kararlılığını sürdürüyor. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince bu yılın şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

09:09 - 28/02/2024 Çarşamba
IHA
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü
Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince başta gümrüklü sahalar olmak üzere Türkiye'nin farklı noktalarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden sürdürülüyor.

Geliştirilmiş risk analizi çalışmaları ve alınan istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef odaklı operasyonlar gerçekleştirilerek, her geçen gün daha fazla kamu zararının önüne geçiliyor. Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde bu yılın şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 215 artışla 4 milyar 200 milyon Türk lirası değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Gümrük Muhafaza birimlerince toplum sağlığına ve refahına büyük tehdit oluşturan, terör örgütlerine finansman kaynağı olan uyuşturucu tacirlerine darbe vurulmaya devam edildi. Her yıl olduğu gibi 2024 yılı ilk çeyreğinde de rekor uyuşturucu yakalamalarıyla suça karşı caydırıcılık ve farkındalık arttırıldı.

Başta uyuşturucu kaçakçılığı olmak üzere ülke ekonomisine zarar vererek haksız rekabet ortamı oluşturan akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi çok çeşitli eşyanın kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam ediliyor.

Gümrük Muhafaza birimleri, tüm ülke sathında 7 gün 24 saat yürüttüğü çalışmalarla kaçakçılara ve kaçakçılığa geçit vermeme kararlılığını sürdürüyor.



#operasyon
#Gümrük Muhafaza
#İstihbarat
#Kaçakçılık
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