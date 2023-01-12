Gümrüklerde kuş uçurtulmadı

Gümrük kapılarında kaçakçılara 2022 senesinde göz açtırılmadı. Geçen sene 11 milyar 960 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildiğini belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Dış ticaretimizin hızını kesmeden ülkemizin güvenliğini sağlamak ve ekonomik kayıplarımızın önüne geçmek adına yaptığımız yakalamalar bir önceki yıla kıyasla yüzde 54’lük artış kaydederek 12 milyar TL seviyesine yaklaştı” dedi. Bakan Muş, narkotik suçlarla mücadele kapsamında uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayarak 2021 yılına nazaran yüzde 38 artışla geçen yıl 14,2 ton uyuşturucu madde yakaladıklarını açıkladı. Bakan Muş, “Uyuşturucu madde yapımında kullanılan ara kimyasal yakalamalarımızda ise bir önceki yıla göre yüzde 28 artış kaydettik” dedi.

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Mehmet Muş

MİLLİ TARAMA SİSTEMİ

Kaçakçılığa karşı yeni teknolojik tedbirlerde alınıyor. Bu çerçevede yabancı araç ve konteyner tarama sistemlerinin yerini alacak Milli Tarama Sistemi, Alsancak Limanı’nda faaliyete geçirildi. Türkiye’ye girişlerde kullanılacak tarama sistemlerinin farklı modelleri de dâhil olmak üzere seri üretime geçildi.