Gümüşel’e 3,5 yıl sonra tahliye

İslami camiaya saldırı aracına dönüşen Hatice Kübra Gümüşel davasında sürpriz gelişme yaşandı. Yargıtay’ın bozma kararına direnen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, 3,5 yıldır cezaevinde bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.
İslami camiaya saldırı aracına dönüşen Hatice Kübra Gümüşel davasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Yargıtay’ın bozma kararında direnen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20. Ceza Dairesi, 3,5 yıldır cezaevinde bulunan baba Yusuf Ziya Gümüşel’in ev hapsiyle tahliyesine hükmetti.
İSTİNAF KARARINDA DİRENMİŞTİ
İstanbul’da yaşayan Hatice Kübra Gümüşel’in küçük yaşta evlendirildiği iddiasıyla açılan davada yargı süreci devam ediyor. İlk derece mahkemesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20. Ceza Dairesi’ne taşınan dosyada, Gümüşel’in tutuklu eski eşi Kadir İstekli’ye 37 yıl, tutuklu baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 19 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, hukuk ihlalleriyle dolu bir yargılama sonrasında verilen kararı 9 Nisan 2026’da bozmuştu. Yüksek Mahkeme’nin bozma kararına rağmen BAM 20. Ceza Dairesi kararında direnmiş, savcının talebine rağmen Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluğunun devamına karar vermişti.
EV HAPSİYLE TAHLİYE
Dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Nuri Veysel Eren ile sanık avukatları, “Gümüşel’in tutukluluk hâlinin devamına ilişkin karara” itiraz etti. Dosyayı tekrar inceleyen mahkeme heyeti, Yusuf Ziya Gümüşel’in sağlık durumunu dikkate alarak “ev hapsi” ve “yurt dışına çıkış yasağı” şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle tahliye edilmesine karar verdi.