Gümüşel’e 3,5 yıl sonra tahliye

İstanbul’da yaşayan Hatice Kübra Gümüşel’in küçük yaşta evlendirildiği iddiasıyla açılan davada yargı süreci devam ediyor. İlk derece mahkemesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20. Ceza Dairesi’ne taşınan dosyada, Gümüşel’in tutuklu eski eşi Kadir İstekli’ye 37 yıl, tutuklu baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise 19 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Dosya Yargıtay’a taşınmıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, hukuk ihlalleriyle dolu bir yargılama sonrasında verilen kararı 9 Nisan 2026’da bozmuştu. Yüksek Mahkeme’nin bozma kararına rağmen BAM 20. Ceza Dairesi kararında direnmiş, savcının talebine rağmen Yusuf Ziya Gümüşel’in tutukluluğunun devamına karar vermişti.