Gümüşhane'de Harşit Çayı'na devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti

13:241/12/2025, Pazartesi
AA
İhbar üzerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.
Gümüşhane'de otomobilin Harşit Çayı'na devrilmesi sonucu 54 yaşındaki Hasan Öztürk öldü. Otomobil sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Canca Mahallesi Elmalı Caddesi'nde Mert Ekber T. yönetimindeki 61 DE 434 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik mesafeden Harşit Çayı'na devrildi.


Ekiplerce yapılan ilk müdahalede, otomobildeki Hasan Öztürk'ün (54) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.


Kazadan yaralı kurtarılan otomobil sürücüsü ise Gümüşhane Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.



#Gümüşhane
#TRAFİK KAZASI
#harşitçayı
