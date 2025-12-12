Gümüşhane’de otomobil takla attı: Beş kişi yaralandı

Kaza, Gümüşhane’nin Tekke Beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan G. idaresindeki 25 ACG 193 plakalı otomobil Gümüşhane istikametine ilerlerken virajı alamayarak karşı şeride geçti. Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Ercan G. ile araçta bulunan Sevgi K., Ebru G., Elçin G. ve 2 yaşındaki E.G. yaralandı.