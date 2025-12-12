Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gümüşhane
Gümüşhane’de otomobil takla attı: Beş kişi yaralandı

Gümüşhane’de otomobil takla attı: Beş kişi yaralandı

23:1412/12/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak durdu.
Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak durdu.

Gümüşhane’de virajı alamayan otomobilin karşı şeride geçip takla atması sonucu beş kişi yaralandı.

Kaza, Gümüşhane’nin Tekke Beldesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan G. idaresindeki 25 ACG 193 plakalı otomobil Gümüşhane istikametine ilerlerken virajı alamayarak karşı şeride geçti. Taklalar atan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kazada sürücü Ercan G. ile araçta bulunan Sevgi K., Ebru G., Elçin G. ve 2 yaşındaki E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.



#Giresun
#Trafik kazası
#Otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Zemheri ne zaman başlıyor? Zemheri ayı nedir, kaç gün sürer? 2025-2026 zemheri takvimi