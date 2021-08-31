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İSTANBUL

Güngören'de balkon çöktü: 5 katlı bina boşaltıldı

Güngören'de, 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Korku dolu anlar yaşanırken karot örneği alınan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Haber Merkezi DHA
Güngörende balkon çöktü: 5 katlı bina boşaltıldı
Güngören'de balkon çöktü.

Güngören'de, 5 katlı binanın birinci katındaki dairenin balkonu çöktü. Karot örneği alınan bina, zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

BİNA MÜHÜRLENDİ


Güngören, Merkez Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın arka cephesinde bulunan birinci kattaki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü. Olay sonrası belediye ekipleri binada incelemelerde bulundu. 19 daire 2 iş yeri olan iki bloktan oluşan bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Bina sakinlerinin kimisi akrabalarına yerleşirken, kimisi de belediye tarafından otellere yerleştirildi.

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