Gurbet oyları Erdoğan’a

Gurbetçilerin oyu Erdoğan'a.
Yurt dışı seçmen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor katılım sağladı. Bir önceki seçime göre daha fazla oyun kullanıldığı yurt dışında 1.9 milyonun üzerinde vatandaş sandığa gitti. İlk turda yurt dışı oylarının yüzde 57,5’ini alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oy oranını 59,5’e çıkardı.
Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenin oy kullanması için 73 ülke, 151 temsilcilik ve 16 şehirde sandık kuruldu. Yurt dışında 20 Mayıs’ta başlayan oy verme süreci, 24 Mayıs’ta sona erdi. Gümrüklerde ise dün saat 17.00’a kadar oy kullanılmaya devam edildi. Yurt dışında ilk tur seçime göre katılımda artış yaşandı. 1.9 milyonun üzerinde vatandaş, iradesini sandığa yansıttı.
ERDOĞAN YÜZDE 59
Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar ATO Congresium’a taşındı. Saat 17.00 itibariyle tüm yurtta olduğu gibi yurt dışı oylarında da sayıma geçildi. Saat 21.05 itibariyle sandıkların yüzde 68,1’i sayıldı. Buna göre, Erdoğan oyların yüzde 59,5’ini, Kılıçdaroğlu ise yüzde 40,5’ini aldı. Yurt dışında en fazla seçmenin oy kullandığı Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 67,3’ünü aldı. En fazla ikinci seçmene sahip Fransa’da da Erdoğan yüzde 66,5’le sandıkta birinci.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hollanda’da yüzde 70,8, Belçika’da yüzde 73,8, Avusturya’da yüzde 73,8, ABD’de yüzde 18,7, Kanada’da yüzde 19,9, Norveç’te 54,5, Mısır’da 73,8, Suudi Arabistan’da yüzde 83, Rusya Federasyonu’nda yüzde 39,9 oranında oy aldı.