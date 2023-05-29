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Gurbet oyları Erdoğan’a

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yurtdışı seçmen rekor kırdı. 1 milyon 900 bini aşkın seçmenin sandık başına gittiği seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 57.5’ten yüzde 59.5’e yükseldi.

Abdullah Sarica
04:00 . 29/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Gurbetçilerin oyu Erdoğan'a.

Gurbetçilerin oyu Erdoğan'a.

Yurt dışı seçmen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna da rekor katılım sağladı. Bir önceki seçime göre daha fazla oyun kullanıldığı yurt dışında 1.9 milyonun üzerinde vatandaş sandığa gitti. İlk turda yurt dışı oylarının yüzde 57,5’ini alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, oy oranını 59,5’e çıkardı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 423 bin 759 seçmenin oy kullanması için 73 ülke, 151 temsilcilik ve 16 şehirde sandık kuruldu. Yurt dışında 20 Mayıs’ta başlayan oy verme süreci, 24 Mayıs’ta sona erdi. Gümrüklerde ise dün saat 17.00’a kadar oy kullanılmaya devam edildi. Yurt dışında ilk tur seçime göre katılımda artış yaşandı. 1.9 milyonun üzerinde vatandaş, iradesini sandığa yansıttı.

ERDOĞAN YÜZDE 59

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar ATO Congresium’a taşındı. Saat 17.00 itibariyle tüm yurtta olduğu gibi yurt dışı oylarında da sayıma geçildi. Saat 21.05 itibariyle sandıkların yüzde 68,1’i sayıldı. Buna göre, Erdoğan oyların yüzde 59,5’ini, Kılıçdaroğlu ise yüzde 40,5’ini aldı. Yurt dışında en fazla seçmenin oy kullandığı Almanya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 67,3’ünü aldı. En fazla ikinci seçmene sahip Fransa’da da Erdoğan yüzde 66,5’le sandıkta birinci.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hollanda’da yüzde 70,8, Belçika’da yüzde 73,8, Avusturya’da yüzde 73,8, ABD’de yüzde 18,7, Kanada’da yüzde 19,9, Norveç’te 54,5, Mısır’da 73,8, Suudi Arabistan’da yüzde 83, Rusya Federasyonu’nda yüzde 39,9 oranında oy aldı.


Seçmen sayısı, seçime katılım oranı arttı geçersiz oy sayısı azaldı
Seçmen sayısı, seçime katılım oranı arttı geçersiz oy sayısı azaldı

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları belli oluyor. 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş doruk noktasında. Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu katıldı. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı arttı, buna rağmen geçersiz oyların sayısı azaldı. Seçmenler 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi açılan sandık sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı oy oranlarını sorguluyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oylarının yüzdelik dilimleri, il ve ilçelere göre 2. tur seçim sonuçlarını canlı harita üzerinde anbean Yeni Şafak seçim sayfasında yer almakta.


#Seçim
#Seçmen
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
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