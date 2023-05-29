Gurbet oyları Erdoğan’a

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları belli oluyor. 2. tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş doruk noktasında. Cumhurbaşkanı Seçimi’nin 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu katıldı. 14 Mayıs'ta yapılan seçimde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı arttı, buna rağmen geçersiz oyların sayısı azaldı. Seçmenler 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi açılan sandık sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı oy oranlarını sorguluyor. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oylarının yüzdelik dilimleri, il ve ilçelere göre 2. tur seçim sonuçlarını canlı harita üzerinde anbean Yeni Şafak seçim sayfasında yer almakta.