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POLİTİKA

Gurbetçiler karşılayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak Almanya ziyaretini gurbetçiler de heyecanla bekliyor. Erdoğan, DİTİB Köln Merkez Camii’nin açılışına katılacak. UID Başkanı Bilgi, “Başkanlığına yakışır şekilde karşılayacağız. İnsanlar onu yalnız bırakmayacak” dedi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi

Avrupalı gurbetçiler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 27-29 Eylül tarihlerindeki Almanya ziyaretini heyecanla bekliyor. Erdoğan, resmi görüşmelerinin yanı sıra DİTİB Köln Merkez Camii'nin açılışını da gerçekleştirecek.

Erdoğan, 29 Eylül’de Avrupa’nın en büyük camilerinden Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camii’ni açacak. Cami, 26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Avrupa’da yaşayan Türkler Erdoğan'ın gelişi için, sosyal medya üzerinden organize oluyor. Gurbetçiler, kendi imkanları ile açılışa katılacak. Vatandaşların, Erdoğan’ı büyük bir heyecan ile beklediği belirtiliyor.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, gurbetçilerin Erdoğan sevgisinin çok büyük olduğunu vurguladı. Bilgi, "Bir organizasyon olmasa bile insanlar açılışa katılacak. Üç yıldan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez Almanya’ya geliyor. Başkanlığına yakışır şekilde karşılayacağız. İnsanlar onu yalnız bırakmayacak. Cumhurbaşkanına teveccüh büyük olacaktır. Binlerce kişi açılışa katılacak. Almanya dışından Belçika, Fransa, Hollanda, Avusturya’dan akın akın insanımız gelecek" dedi. Bilgi, Erdoğan’ın, Almanya’ya ziyareti ile iki ülke arasında ilişkilerde tekrar beyaz sayfanın açılacağını söyledi.

  • Türkiye’ye önemin bir göstergesi
  • Erdoğan’ın ziyareti gurbetçilerin yanı sıra Alman kamuoyu tarafından da yakından ve merakla takip ediliyor.
  • Devlet ziyareti öncesi medya kuruluşları, program ile ilgili en küçük detayı ve değişikliği son dakika olarak duyuruyor. Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek isteyen Almanya, Erdoğan’ın ziyaretine en iyi şekilde hazırlanabilmek için haftalardır yoğun hazırlıklar yapıyor. Bu hazırlıklar Erdoğan’ın gelişine verdiği öneme işaret ediyor. Merkel’in cuma günü yapılacak resmi görüşme ve ortak basın toplantısına ek olarak Erdoğan ile cumartesi günü ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek olması, Türkiye’ye ve liderine gösterdiği özel ilginin göstergesi. Bazı ziyaretlere daha fazla önem verdiği bilinen Merkel’in resmi görüşmelerinin dışında misafir liderle tekrar ve özel olarak bir araya gelmesi nadiren rastlanan bir durum. ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail başbakanları için uygulanan yüksek güvenlik önlemleri Erdoğan için de alınıyor. Erdoğan’ın ziyaretini takip edecek gazeteciler için özel akreditasyon sistemi uygulanacak.

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