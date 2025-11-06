Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Gürsel Tekin devam edecek

Gürsel Tekin devam edecek

04:006/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gürsel Tekin.
Gürsel Tekin.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in tedbiren görevden alınmasına yapılan itirazı reddetti. Gürsel Tekin ve ekibi göreve devam edecek.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yönelik İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen ara karara ilişkin itirazı inceledi. Daire, yerel mahkemenin verdiği ara kararda kanunun uygulanmasında bir hata yapılmadığına, ara kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. İstinaf başvurusunu esastan reddeden daire, CHP Genel Başkanlığı’nın ve CHP İstanbul İl Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun yerinde olmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca, davanın Ankara’daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 21 Kasım 2025 tarihine ertelendi.

GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ

Karara dair Yeni Şafak'a konuşan Gürsel Tekin, “Görevimizin başındayız. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar, görevimizi CHP’ye layık bir şekilde yapacağız. Partinin değerlerini korumaya devam edeceğiz” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki delege seçiminin rüşvet, hile ve usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve birkaç yönetici hakkında açılan dava sonucu, Gürsel Tekin başkanlığında heyet, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanmıştı.



#Gürsel Tekin
#Siyaset
#Özgür Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum