Gürsel Tekin devam edecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yönelik İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen ara karara ilişkin itirazı inceledi. Daire, yerel mahkemenin verdiği ara kararda kanunun uygulanmasında bir hata yapılmadığına, ara kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. İstinaf başvurusunu esastan reddeden daire, CHP Genel Başkanlığı’nın ve CHP İstanbul İl Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun yerinde olmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca, davanın Ankara’daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 21 Kasım 2025 tarihine ertelendi.