Gürsel Tekin devam edecek

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in tedbiren görevden alınmasına yapılan itirazı reddetti. Gürsel Tekin ve ekibi göreve devam edecek.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına yönelik İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen ara karara ilişkin itirazı inceledi. Daire, yerel mahkemenin verdiği ara kararda kanunun uygulanmasında bir hata yapılmadığına, ara kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. İstinaf başvurusunu esastan reddeden daire, CHP Genel Başkanlığı’nın ve CHP İstanbul İl Başkanlığı vekilinin istinaf başvurusunun yerinde olmadığına karar verdi. Mahkeme ayrıca, davanın Ankara’daki mevcut dosyalarla birleştirilmesi talebinin gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi. Duruşma, 21 Kasım 2025 tarihine ertelendi.
GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ
Karara dair Yeni Şafak'a konuşan Gürsel Tekin, “Görevimizin başındayız. Mahkeme sonuçlanıncaya kadar, görevimizi CHP’ye layık bir şekilde yapacağız. Partinin değerlerini korumaya devam edeceğiz” dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023'teki CHP İstanbul İl Kongresi'ndeki delege seçiminin rüşvet, hile ve usulsüzlük iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve birkaç yönetici hakkında açılan dava sonucu, Gürsel Tekin başkanlığında heyet, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanmıştı.