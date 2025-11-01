Bakan Tekin Semerkant’tan dünyaya barış ve eğitim mesajı gönderdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, UNESCO 43’ünce Genel Konferansı'na katılmak üzere gittiği Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirdiği temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.





Dünyada yaşanan insan hakları ihlalleri, savaşlar ve soykırımlar karşısında eğitim sektörünün büyük bir sorumluluğu bulunduğunu belirten Bakan Tekin, “Dünyada yaşanan insan hakları ihlallerinin, savaşların, soykırımların karşısında eğitim sektörünün ve eğitim bakanlarının sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çekmeye çalıştık. Eğer eğitimden sorumlu kişiler olarak bizler programlarımızda, müfredatlarımızda, okullarımızda barışı, insan haklarını, demokrasiyi daha güçlü bir şekilde öğretebilseydik savaşların, soykırımların olmadığı, tarihi ve kültürel envanterimizin, birikimimizin hiçe sayılmadığı, yok edilmediği bir dünyayı hep beraber yaşamış olurduk. Bu noktaya dikkat çekmeye çalıştık” diye konuştu.

Tüm dünyada eğitim programlarının bu hassasiyeti içermesinin önemine değinen Tekin, Türkiye ile Özbekistan arasındaki eğitim iş birliğinin uzun yıllara dayandığını hatırlatarak, “Bugün geliştirdiğimiz ilişkinin düzeyi itibarıyla o günkü uluslararası sözleşmemiz bazı ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bu anlamda karşılıklı görüşmelerimiz oldu” dedi.





Semerkant'taki Türk öğrencilerin devam ettiği okullarda fiziki kapasite konularının da çözüme kavuştuğunu ifade eden Tekin, “Burada bizim Türk öğrencilerinin devam ettiği okullarda fiziki kapasiteyle ilgili bir sorunumuz vardı. Ben onun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İnşallah, en kısa zamanda bize tahsis edilen arazide buradaki çocuklarımızın eğitim öğretim kalitesini daha da artıracak bir okul inşa edeceğiz” diye konuştu.





Açıklamasının sonunda ev sahipliği için Özbekistan’a teşekkür eden Bakan Tekin, “Ben tekrar ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum. Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.











