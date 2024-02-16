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Gürsulu gençler Bursa tarihini keşfediyor

Gürsu Belediyesi düzenlediği kültür gezileri ile gençleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. İlçede her yıl 1200’den fazla genç Bursa’nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor.

17:11 - 16/02/2024 Friday
Yeni Şafak
Beş yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor.
Beş yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor.

Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Geçmişten Geleceğe Ecdadın İzinde Şehir İçi Kültür Gezileri” kapsamında Gürsulular Bursa’nın tarihiyle buluşturuluyor. Her yıl 1200’den fazla genç Bursa’da tarihi mekanları profesyonel bir rehber eşliğinde geziyor ve bilinçleniyor. Lise son sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlik kapsamında gençler, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Irgandı Köprüsü, Muradiye Külliyesi, Tophane, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri, Ulu Camii’yi görüyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Tarih ve kültürünü bilen gençler, millet olma bilinciyle sağlam toplumlar oluştururlar. Köklü tarihi, zengin kültürü, eşsiz doğası ve çok yönlü turizmiyle Bursa’mızın sahip olduğu güzellikleri, düzenlediğimiz kültür turlarıyla gençlerimize ve hemşehrilerimize tanıtıyoruz. Ecdadımızın yazdığı tarihimizden aldığımız güçle, hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah” dedi.


Beş yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen etkinlik ücretsiz olarak düzenleniyor.

#Bursa
#Gürsu
#Gürsu Belediyesi
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