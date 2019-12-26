Gururlandıran başarı

Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi 12. sınıflardan 7 öğrenci dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterilen okullardan kabul alarak yurt dışında eğitim görme hakkı kazandı. ABD, İngiltere gibi ülkelerden kabul alan öğrenciler, Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, Fen ve Teknoloji Lisesinin Müdürü Tolga Yıldız’la birlikte mutluluklarını paylaşmak adına BUEK Başkanı Enver Yücel’e ziyarette bulundular. Ziyarette öğrencileri tebrik eden Yücel, “Çok genç yaşta dünyanın en iyi okullarına gidiyorsunuz. Üniversiteyi yurt dışında okuyacaksınız. Oradaki yeni hayatınıza adapte olurken, buradaki eğitim yuvanızdan, ailenizden ve ülkenizden kesinlikle kopmayın” tavsiyelerinde bulundu.
ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKSİNİZ
- “Gittiğiniz okullar muhteşem okullar, gittiğiniz yerler dünya biliminin en önemli yerleri” diyen Yücel şöyle devam etti: “Oralarda kurumumuzu, ülkemizi temsil edeceksiniz. Okullara gittiğinizde burada almış olduğunuz eğitim alt yapısıyla hiç zorlanmadan okuyabileceğinizi ve seviyenizin ne kadar yüksek olduğunu göreceksiniz. Sizinle gurur duyuyorum.”