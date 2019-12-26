Gururlandıran başarı

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Türkiye ile Libya mutabakatı ve TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

TBMM'de kabul edilen 4 kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre: İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı. Ad ve soyad değişikliğiyle ilgili iş ve işlemler 3 yıl boyunca mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurullarınca yürütülmeye devam edilecek. Denizli, Malatya, Elazığ ve Afyonkarahisar'daki depremlerden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla düzenleme yapılacak. Tabiat parkı ve milli parklarda 29 yıl süreyle yatırımcılara kiraya verilen alanların kira süreleri 20 yıl olarak yeniden düzenlenecek. Cumhuriyet savcılarının asliye ceza mahkemelerinde duruşmaya çıkmaya başlayacağı tarih 1 Eylül 2020'ye ertelendi. Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun ve Türkiye ile Moldova arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması'nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.