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KAYSERİ

Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce kentte huzur ve güven ortamının devam etmesi amacıyla başlatılan ’Kapan’ uygulaması aralıksız devam ediyor. Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı Güven Timleri’nce bu güne kadar yapılan çalışmalarda 25 vatandaşın 5 milyon TL dolandırılması engellenirken, Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nce de şüpheli şahıs ve araç denetimleri devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Güven Timleri vatandaşın 5 milyon TL dolandırılmasını önledi
Motosikletli Polis Timleri Amirliği’nce de şüpheli şahıs ve araç denetimleri sürüyor.

Kentte; vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, sağlanan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi ve güvenlik güçlerinin her an vatandaşın yanında olduğunu hissettirerek devlete olan güvenin artırılması amacıyla Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü ’Kapan Uygulaması’ başlattı. Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne bağlı Güven Timleri’nce Kazancılar Çarşısı, bankalar civarı, Yeraltı Çarşısı ve Cumhuriyet Meydanında yapılan çalışmalarda 1 şüpheli şahsın üzerinde taşınması yasak kurusıkı tabanca elde edildi. Ayrıca; suç kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan 1 kişi de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 2 mağdur şahıs kendilerini polis asker savcı olarak tanıtan dolandırıcıların yönlendirmeleri üzerine bankadan para gönderecekleri esnada Güven Timleri’nce fark edilerek 125 bin TL dolandırılmaları engellendi.

25 vatandaşın 5 milyon TL dolandırılması engellendi

Öte yandan, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince dolandırıcılıkların engellenmesine yönelik bu güne kadar yapılan çalışmalarda telefon ile vatandaşları arayarak kendilerini polis, savcı olarak tanıtıp ve para istedikleri toplam 25 olayda 5 milyon 15 bin TL gönderilmesi engellendi.

Denetimler hız kesmiyor

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği’nce ’Kapan’ uygulaması çerçevesinde altı kip ve 14 personelin katılımıyla Hunat Bölgesi, Seyyid Burhanetin Bulvarı, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Nuh Naci Yazgan Caddesi ve Sivas Bulvarı arasında genel asayiş uygulaması yapıldı. Şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan kontrollerde 357 şahıs ile 63 aracın sorgusu yapıldı.

İstanbul Aksaray'da yabancı uyruklulara yönelik denetim yapıldı
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İstanbul Aksaray'da yabancı uyruklulara yönelik denetim yapıldı
İstanbul'da polis ekiplerince yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul İl Göç İdaresi Koordinasyonundaki denetimler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ilçe emniyet müdürlükleri, güven timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince yapıldı.

Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy sahilinde kurulan uygulama noktaları ile özellikle Eminönü, Karaköy, Kabataş, Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy iskelesinde vapur giriş ve çıkışlarında denetimlere yoğunluk verildi.

Meydanlar ve tarihi alanlarda da denetim yapan ekipler, yabancı uyrukluların vizeleri ve oturum izinlerini inceledi, resmi kayıtlara göre bulunmaları gereken ilde olup olmadıklarına baktı.

İl Göç İdaresi ve polis ekiplerince yapılan uygulamada, pasaportu olmadığı ve yasa dışı yollarla yurda giriş yaptıkları belirlenen yabancı uyruklular polis merkezine götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından yabancı uyruklular İl Göç İdaresine gönderildi.

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