Firari terör örgütü hükümlüsü avukat İstanbul’da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Mehmetçiğin kolu kanadı olan can dostları böyle eğitiliyor

Milli Savunma Bakanlığı, keşif köpeklerinin nasıl eğitildiğini anlatan bir video paylaştı.



'Can dostlarımızın daha sadık daha disiplinli ve görevlerinde daha başarılı olmaları için eğitimlere özenle devam ediyoruz. Bizler için büyük öneme sahip keşif köpeklerimizin nasıl eğitildiğini görmek ister misiniz?' notuyla paylaşılan video büyük beğeni topladı.