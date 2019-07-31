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ANKARA

Güvenli bölge 40 km olmalı

ABD ile Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölge için diplomasi trafiği sürüyor. Geçtiğimiz hafta Ankara’ya gelen Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, 6 kilometre önerisinde bulundu. Türkiye ise en az 33 kilometre derinliğinde bir bölgeyi masaya getirdi. Uzmanlar ise 40 kilometreyi işaret ederek, Halep-Musul hattının kuzeyini gösterdi

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bir araya gelmişti.
Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey bir araya gelmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarını sürdürürken, diğer yandan da güvenli bölge projesi için diplomasi trafiği devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara’da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İddiaya göre bu görüşmelerde Ankara, Suriye’nin kuzeyinde en az 33 kilometre derinliğinde bir bölgeyi masaya getirdi. ABD ise 6 kilometreden kapı açtı. İki ülkenin birbirinden uzak önerileri nedeniyle görüşmeden netice alınamadı. Aynı gün ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie de Ayn İsa’da YPG/PKK'nın elebaşlarından Mazlum Abdi ve diğer YPG'li teröristlerle bir araya geldi. PKK’nın yayın organlarına göre görüşmede terör örgütü, ABD’li komutana ‘Türkiye sınırından 5 kilometre geriye çekilmeyi’ önerdi.

HALEP-MUSUL HATTI

Örgüt çekildikleri bölgenin Türkiye’nin içinde olmadığı güçler tarafından kontrol edilmesini önerdi. PKK/YPG'nin aynı önerisinin detayında çekilebileceği bölgeyi “Fırat'tan itibaren” şeklinde ifadesiyle stratejik öneme sahip Münbiç'i bunun dışında bırakması dikkati çekti. Yine terör örgütünün yayın organlarına göre, YPG’ye destek veren diğer koalisyon ülkeleri de Türkiye’nin 33 kilometrelik tampon bölge önerisine karşı. İddiaya göre, koalisyon ülkelerinin temsilcileri ABD’den güvenli bölge görüşmelerini ‘rölantiye’ almasını istedi. Askeri uzmanlar ise güvenli bölgenin en az 40 kilometre derinliğinde olması gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar Türkiye için güvenli bölgenin Halep Musul hattının kuzeyi olduğunu dile getiriyor.

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