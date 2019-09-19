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POLİTİKA

Güvenliğimizden taviz vermeyiz

AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye’nin Suriye konusunda milli çıkarlarından ve güvenliğinden asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti MKYK toplantısı
AK Parti MKYK toplantısı

AK Parti MKYK Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde düzenlendi. 3 saat 5 dakika süren toplantı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz Pazartesi Ankara’da toplanan Suriye konulu üçlü zirvede Türkiye’nin kendi milli çıkarlarından ve güvenliğinden asla taviz vermeyeceğinin altını çizdiğini söyledi.

Çelik özetle şunları söyledi: Aslında en büyük Suriye konferansı budur. Burada Türkiye iki şey yapmıştır ve bunlar çok önemlidir. Birincisi gerek Cenevre Süreci’nde gerek Astana Süreci’nde bu konuyla ilgili taraflar tamamıyla temas içerisindedir. İkincisi Astana Süreci’ni Cenevre Süreci’nin bir alternatifi olarak ortaya koymamıştır.

REJİM SOÇİ’Yİ İHLAL ETTİ

Rejim, Soçi Muhtırası’nı defalarca ihlal etti, bunun sonucunda binlerce kişi öldü, bir sürü göç oldu. 600 bin üzerinde kişi yerinden edildi, 300 bine yakın sınırlarımıza yaklaştı. İdlib’deki durumun yeniden kontrol altına alınmasıyla ilgili olarak da Türkiye gerek Rusya ile gerekse diğer taraflarla çalışmalarını sürdürüyor.

ESED İSMİ GEÇMEDİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde “Suriye meselesinin çözümünde Esed ile üst düzey bir temas olması gerektiğini” ifade ettiği ve “Sayın Cumhurbaşkanı da bence bu konuya sıcak bakıyor” dediği dile getirilerek “Üst düzey bir temas olacak mı?” yönündeki soru üzerine Çelik, Karamollaoğlu’nun Esed ile değil Suriye devletiyle görüşmeyi kastettiğini açıkladığını söyledi.

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Aramco saldırısını kınıyoruz

  • Çelik, Suudi Arabistan’daki Aramco petrol tesislerine düzenlenen saldırılarla ilgili değerlendirmede bulundu. Çelik, Bu saldırın arkasında kim olduğunu, kimin yaptığını bilemeyiz. Ama sonuçta iki ayrı tesise yapılan bu saldırıyı doğru bulmuyoruz ve kınıyoruz. Bölgede daha çok istikrarsızlık yaratacak adımlardan kaçınılması gerekir.” ifadelerini kullandı. Kimsenin peşinen suçlanmaması gerektiğini kaydeden Çelik saldırının arkasında kimin olduğuna dair net kanıtlar olduğunda ise net bir tavır alınması gerektiğini vurguladı. Çelik, “Bütün Ortadoğu’da özellikle Körfez’deki barış ve istikrara zarar verecek her türlü eylemden, kışkırtıcı davranıştan kaçınılması gerektiğinin altını çiziyoruz” dedi.

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