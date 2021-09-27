Gündem Güzergahtan çıktı 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi
İZMİR

Güzergahtan çıktı: 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi

İzmir’in Narlıdere ilçesinde, seyir halindeyken belediye otobüsü içerisinde bulunan 38 günlük bebek pusetten düştü. Bebek, otobüs şoförü tarafından güzergah dışındaki hastaneye yetiştirildi.

Haber Merkezi İHA
Güzergahtan çıktı: 38 günlük bebeği hastaneye yetiştirdi
Haldun Karademir

İzmir'deki olay dün saat 14.00 sıralarında 971 kodlu Narbel - Fahrettin Altay Aktarma Merkezi güzergahında seyreden ESHOT otobüsünde meydana geldi. Otobüse yolcu olarak annesiyle binen 38 günlük bir bebek, seyir halindeyken içinde bulunduğu pusetten yere düştü. Yolcuların uyarısı ile durumu fak eden otobüs şoförü Haldun Karademir (38), otobüsü durdurarak bebeği kontrol etti.

O esnada şoför Karademir, güzergahını değiştirerek bebeği Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürdü. Beyin cerrahi servisinde gözlem altına alınan 38 günlük bebek burada tedavi altına alındı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale
GÜNDEM
Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale


Otobüs sürücüsü Haldun Karademir, bebeği acil servise yetiştirdikten sonra, yolcularla beraber güzergahındaki seferine devam etti.

O anları anlattı


Öte yandan güzergahını değiştirerek düşen bebeği hastaneye yetiştiren sürücü Haldun Karademir, o anları anlattı.

Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı
GÜNDEM
Otobüste bayılan yolcuyu hastaneye yetiştiren şoför silahlı saldırıya uğradı

Karademir, "Olay dün öğle saatlerinde Narlıdere Narbel Mahallesi’nde oldu. İki tane kadın bebek arabasıyla beraber otobüsün orta kapısından bindi. İki durak sonra bebek arabası sanırım yerleştirilmesi gereken yere tam yerleşmedi. Sonraki durağa geldiğimizde yolcular panikle bebeğin arabasından düştüğünü söyledi. Bu esnada aracı durdurarak diğer yolcularla beraber oraya gittik. Daha sonra da yolcularla beraber hastaneye gitmemiz gerektiğine karar verdik. Daha sonra da güzergahımızın dışında bulunan hastaneye en kısa sürede bebeği yetiştirdik. Annesi ve yanındaki bir hanımefendi daha vardı bebeğin. Doğal olarak çok korkmuşlardı. Çünkü çok küçük bir bebekti, 38 günlükmüş. Yolcular da anneyi sakinleştirdi. Yolcularla beraber hastaneye gittik, onlar da aynı görüşteydi. Olayı duyan yakınlarım ve kurumum tarafından sürekli tebrik mesajları alıyorum. Başka illerde benzer olayları televizyonlardan görüyorduk. İzmir’de de böyle bir duyarlılık olayının duyulması mutlu eder bizi" açıklamasında bulundu.

Van’da otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
OYNAT 00:59
Van’da otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Van Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüs şoförü Mehmet Salih Avar, kalp krizi geçirerek fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.


Abone Ol Google News
15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor

15 dakika can çekişiyor: Norveç tepkilere rağmen mink balinası avlamaktan vazgeçmiyor
Tarihçileri heyecanlandırdı

Tarihçileri heyecanlandırdı

Sürünerek girdiler bakın neyle karşılaştılar.
Başta kimse itibar etmedi

'Başta kimse itibar etmedi'

​Hakkari dağlarından yolculuğunu paylaştı milyonlar izledi.

​PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi.

​Yurt eylemlerine katılan binlerce kişiden sadece 310'u öğrenci.

56 bin TL'den başlıyor: Açık artırma ve kura ile satılacak.

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz
Ekonomi

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi ithal kömürden 32 dolar daha ucuz

Güneş ve rüzgar santrallerinden elektrik üretim maliyetinin, mevcut ithal kömürle çalışan termik santrallerdeki üretim maliyetlerinden çok daha düşük olduğu hesaplandı. Türkiye’de yeni kurulacak rüzgar santrallerinde elektrik üretim maliyeti megavatsaat başına 40,8 dolar, güneş santrallerinde 51,9 dolar olarak hesaplanırken, bu rakam ithal kömürle çalışan mevcut termik santraller için ortalama 73 dolar seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu: Tüm kesimler fahiş fiyat artışı için sorumluluk almalı

Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, gıda fiyatlarındaki artış için TCMB’nin para politikasının tek başına yeterli olmayacağını bu yüzden tüm kesimlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın brüt rezervlerinin yıl sonuna kadar 135 milyar doları geçmesini beklediklerini ifade eden Kavcıoğlu, alınan önlemlerle buna ek olarak 50 milyar dolara yakın para geleceğini belirtti.
Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim
Gündem

Bitkisel tedavi dizini yaktı: Bir daha kimsenin tavsiyesini dinlemeyeceğim

Menisküs ağrıları için alternatif tedavi yöntemlerine başvurup, dizlerine söğüt ağacı kabuğu saran Nalan Karakaya'nın (55) sağ dizinde üçüncü derece yanık oluştu. Hastanede tedaviye alınan Karakaya, bundan sonra birilerinin tavsiyesiyle tedavi kabul etmeyeceğini belirterek, "Bir defa yandım daha da yanmayacağım inşallah" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.