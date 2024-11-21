Hacettepe Üniversitesi Aselsan Akademi’de

Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Görgün, Aselsan Akademi Programı’nın üniversitelerin savunma sanayisine yönelik ilgisini artırmayı hedeflediğini ifade etti.
Hacettepe Üniversitesinin katılımının bu hedefe katkı sağlayacağını belirten Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin uluslararası alanda büyük bir ilgiyle izlendiğini vurguladı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise Hacettepe Üniversitesinin Aselsan Akademi’ye katılımıyla sektörde yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.
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