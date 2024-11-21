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Hacettepe Üniversitesi Aselsan Akademi’de

Hacettepe Üniversitesi Aselsan Akademi’de

Canberk Doğan
04:0021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hacettepe Üniversitesinin Aselsan Akademi Programı’na dahil olduğunu açıkladı.

Aselsan Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Görgün, Aselsan Akademi Programı’nın üniversitelerin savunma sanayisine yönelik ilgisini artırmayı hedeflediğini ifade etti.


YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Hacettepe Üniversitesinin katılımının bu hedefe katkı sağlayacağını belirten Görgün, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin uluslararası alanda büyük bir ilgiyle izlendiğini vurguladı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol ise Hacettepe Üniversitesinin Aselsan Akademi’ye katılımıyla sektörde yeni bir dönemin başlayacağını ifade etti.





#Hacettepe Üniversitesi
#ASELSAN
#Savunma Sanayi Başkanlığı

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