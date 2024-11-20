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İniş-kalkış testi tamam: TB3 tarihe geçti

İniş-kalkış testi tamam: TB3 tarihe geçti

04:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
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TB3
TB3

Bayraktar TB3 SİHA’nın TCG ANADOLU Gemisi’nden uçuş testi başarıyla tamamlandı. Bu testle TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti.

Bayraktar TB3 SİHA’nın TCG ANADOLU Gemisi’nde gerçekleştirilen gemiden uçuş testi başarıyla tamamlandı. Bu testle TB3 SİHA kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti.Rampa testlerini başarıyla tamamlayan Bayraktar TB3 PT1 ve PT2 geçtiğimiz günlerde Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden Dalaman'a intikal etti.


YAKLAŞMA TESTLERİ SORUNSUZ

Burada sürdürülen çalışmalarda Bayraktar TB3 PT1, TCG Anadolu’ya gece ve gündüz yakın uçuş gerçekleştirerek “Yaklaşma Testlerini” sorunsuz geçti. Açık denizden gemi üzerindeki testlerini tamamlayan Bayraktar TB3 PT2 ise 19 Kasım’da (dün) TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalandı.Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasında 46 dakikalık test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, ardından aynı kısa piste hiçbir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaptı.




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#TB3
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