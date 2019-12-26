Hadi yıkın bakalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Kanal İstanbul’a karşı çıkanlar şuursuz ve gayrimillidir” şeklindeki sözlerinin ardından dün basın mensuplarının sorularını cevapladı. Sözkonusu ifadelerinin kamuoyunda çok yankı bulduğunu söyleyen Bahçeli, bu konudaki düşüncelerinin net olduğunu ifade etti. Kanal İstanbul’dan ‘hiçbir haklı ve meşrû bahanesi olmadan’ rahatsızlık duyanları şuursuz ve gayri milli olarak nitelediğini söyleyen Bahçeli, “Şayet haklı, geçerli ve meşrû gerekçeler varsa elbette dikkate alınmalıdır. Okuduğunu anlamayan, anladığını çarpıtan, çarpıttığını mal bulmuş mağribî gibi sevinçle aktaran tefrika ve tezvirat müfrezeleri yine boş durmadılar. Bizim geçmişteki sözlerimizle çelişkiye düştüğümüzü zırvaladılar. Bilhassa 7 Mayıs 2011’de İstanbul Bayrampaşa’da yaptığım konuşmanın videosunu paylaştılar. CHP’liler, FETÖ’cüler, İP’çiler, zilletin diğer ayakları zıvanadan çıktılar. Bunların gazete köşelerindeki kiralık kalemleri zehir saçtılar” dedi. Sarf ettiği sözleri CHP, HDP ve FETÖ’nün beğenmesini ve takdir etmesini beklemediğini kaydeden Bahçeli şunları söyledi:

GÜCÜNÜZ YETİYORSA...

“Geçmişte ne söylemişsek arkasındayız. Hiçbir sözümüzü çiğnemedik. Duruşumuzdan taviz vermedik, vermeyiz. Küçük akıllılar bunu iyi bilsinler. ‘Kanal İstanbul’u yaptırmam, yapamazsınız’ diyen müflis bir CHP anlayışı karşımızda. Üçüncü Köprüye, Üçüncü Havalimanına da ‘yapamazsınız, yaptırmayız’ diye tepki göstermişlerdi. İktidar yaptı, güçleri yetiyorsa buyursunlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne konuşlandırdıkları militanlarını da alsınlar, yıkabiliyorlarsa bunları yıksınlar! Bunlar yapılanı yıkmakta, yıkımı da parlatmakta çok maharetliler. Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan! CHP ne yapmak istiyor? Nereye ulaşmayı amaçlıyor? Şunu kararlılıkla ifade etmek isterim ki, Kılıçdaroğlu ve ekibinin çizgisindeki bir CHP’yle aynı düşünce ve hedeflere sahip olmamız imkânsızdır. Onlar geceyse biz gündüzüz, onlar karaysa biz beyazız.”

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MİLLET ONAY VERDİ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesini 12 Haziran 2011 Genel Seçimleri öncesi ilan etmişti. Biz o dönem muhalefet anlayışımız doğrultusunda eleştirdik, itiraz ettik. Daha sonra millet destek verdi, AK Parti’yi tekraren iktidara taşıdı. Yani projelere de ‘tamam’ dedi. Artık iktidar partisinin Kanal İstanbul’u hayata geçirmesinin önünde engel de kalmadı. Buyursunlar yapsınlar. Montrö Boğazlar Antlaşması delinmedikçe, sözkonusu projenin idare ve idamesinde her türlü risk ve tehlike hesap edilip, bütün ayrıntılar dikkate alınıp Türkiye’nin jeostratejik gücüne güç katıldıktan sonra niye rahatsız olalım ki? İstanbul’daki depremde sessiz kalan, sel ve su baskınlarında tatile çıkan CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı da imzayı çekmekle, sözleşmeden caymakla değil, adam gibi yönetimle adından bahsettirsin. Projeden ihanet olmaz ama PKK’yla işbirliği, YPG’ye kucak açmak, HDP’yle ittifak kurmak, yabancı ülkelerde Türkiye’yi şikâyet etmek ihanettir, ucubedir, hatta siyasi irade cinayetidir.”