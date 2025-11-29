Hafif ticari araç otoyolda kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.