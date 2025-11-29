Hafif ticari araç otoyolda kamyona çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hafit ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Mersin'in Mıstık Ali Gönen yönetimindeki 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Demir yığınına dönen hafif ticari araçtaki Mistik Ali Gönen, Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen olay yerinde hayatını kaybetti; Ahsen Lina Yücedağ, Seda Yücedağ ve Medine Gönen yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.