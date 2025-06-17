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Hafif ticari araç şarampole devrildi: Ölü ve yaralı var

Hafif ticari araç şarampole devrildi: Ölü ve yaralı var

20:3417/06/2025, Salı
AA
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Adıyaman'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı.
Adıyaman'da hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, içerisinde iki kişi bulunan hafif ticari araç şarampole devrildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adıyaman'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki 46 KD 10 plakalı hafif ticari araç, merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki Zeynep Özşahin yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Zeynep Özşahin kurtarılamadı.



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