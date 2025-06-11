Yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

Adıyaman merkeze bağlı Dandırmaz köyünde yaşayan H.O'nun Onun yılan soktu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Oğuz, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.