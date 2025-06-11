Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

Yılanın ısırdığı kişi hastaneye kaldırıldı

15:2111/06/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Oğuz, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Oğuz, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da, yılan tarafından ısırılan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman merkeze bağlı Dandırmaz köyünde yaşayan H.O'nun Onun yılan soktu. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hüseyin Oğuz, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Oğuz'un sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Adıyaman
#Dandırmaz
#Yılan
#Hüseyin Oğuz
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ 2025: AÖF Yaz okulu kayıt 2025 tarihleri ne zaman?