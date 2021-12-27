Gündem Hainler Fıratı zehirliyor
İSTANBUL

Hainler Fırat’ı zehirliyor

Suriye’de teröristler ülkenin doğal yapısına büyük zarar veriyor. Fırat nehrine atılan boş kovanlar, patlamamış bombalar insani ve çevresel felakete dönüşmüş durumda. Rakka ve Deyrizor kentindeki balıkçılar PKK’lı teröristlerin uzun bir süredir nehir sularına askeri atıkları bıraktıklarını söyledi...

Abone Ol Google News
Hatice Saka Yeni Şafak
​Hainler Fırat’ı zehirliyor
Bölgeye giden dalış ekipleri ise nehrin dibinde yüzlerce mermi, roket, bomba ve hafif ve orta silah buldular.

Suriye’de teröristler ülkenin doğal yapısına büyük zarar veriyor. Fırat nehrine atılan boş kovanlar, patlamamış bombalar insani ve çevresel felakete dönüşmüş durumda. Rakka ve Deyrizor kentindeki balıkçılar PKK’lı teröristlerin uzun bir süredir nehir sularına askeri atıkları bıraktıklarını söyledi. Kasıtlı olarak atılan veya nehrin doğusundaki savaşan tarafların topçu ateşinden düşen savaş kalıntıları da dahil olmak üzere nehrin dibinde büyük miktarda kirli malzeme bulunduğu belirtildi. Bölgeye giden dalış ekipleri ise nehrin dibinde yüzlerce mermi, roket, bomba ve hafif ve orta silah buldular. Fırat Nehri’nin su seviyesinin daha da düşmesi halinde bu atıkların ciddi bir tehdit oluşturacağı ifade ediliyor.

SİVİL ÖLÜMLER ARTACAK

  • Rakka’daki yerel kaynaklarda, PKK’lı teröristler tarafından nehir yatağının geri dönüşüme uygun olmayan mermi kovanları ve top mermileri gibi savaş atıkları için çöplük olarak kullanıldığına işaret edildi. Bölgede son iki yılda mayınların veya savaş kalıntılarının patlaması sonucu en az 150 kişinin hayatını kaybetti ve 400 kişi sakatlandı. Sadece Deyrizor’un Doğu Fırat bölgesinde son beş yılda yaklaşık 600 kişi bir veya daha fazla uzvunu kaybetti.

Biri gri listedeki dört PKK'lı terörist teslim oldu
GÜNDEM
Biri gri listedeki dört PKK'lı terörist teslim oldu

MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi
GÜNDEM
MİT operasyonu ile PKK'nın üst düzey sorumlularından Duran Kalkan'ın koruması Türkiye'ye getirildi
Burada olmakbüyük bir onur

'Burada olmak
büyük bir onur'

​Cambaz'ın anısına düzenlenen yarışma devam ediyor.
İlk ameliyatı oldu

İlk ameliyatı oldu

​Asiye'den güzel haberler gelsin.
Mahremlere finansal darbe

Mahremlere finansal darbe

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.
'Kutlamayın işgalle yüzleşin'

'Kutlamayın işgalle yüzleşin'

​Ortadoks Patrik'ten Noel çıkışı.
Borç ve döviz <br>sorunu yok

Borç ve döviz
sorunu yok

​İşte Türkiye'nin gerçek tablosu.
Oxford'lu profesör uyardı

Oxford'lu profesör uyardı

'​Bitcoin saadet zincirinden beter.'
Ekonominin çarkı böyle işleyecek

Ekonominin çarkı böyle işleyecek

​Yeni Ekonomi Modelinde düşük faizle finansman maliyeti azalacak.
1915'i hatırlatacak

1915'i hatırlatacak

​Sembol proje 'sembol' dolu.
'Bu çarkı bozacağız'

'Bu çarkı bozacağız'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon çıkışı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde konuştu.
'Bu ne biçim<br>Fenerbahçe!'

'Bu ne biçim
Fenerbahçe!'

​Tribünler Ali Koç'u yeniden istifaya davet etti.

​Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.