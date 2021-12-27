​Hainler Fırat’ı zehirliyor

Bölgeye giden dalış ekipleri ise nehrin dibinde yüzlerce mermi, roket, bomba ve hafif ve orta silah buldular.

Suriye’de teröristler ülkenin doğal yapısına büyük zarar veriyor. Fırat nehrine atılan boş kovanlar, patlamamış bombalar insani ve çevresel felakete dönüşmüş durumda. Rakka ve Deyrizor kentindeki balıkçılar PKK’lı teröristlerin uzun bir süredir nehir sularına askeri atıkları bıraktıklarını söyledi. Kasıtlı olarak atılan veya nehrin doğusundaki savaşan tarafların topçu ateşinden düşen savaş kalıntıları da dahil olmak üzere nehrin dibinde büyük miktarda kirli malzeme bulunduğu belirtildi. Bölgeye giden dalış ekipleri ise nehrin dibinde yüzlerce mermi, roket, bomba ve hafif ve orta silah buldular. Fırat Nehri’nin su seviyesinin daha da düşmesi halinde bu atıkların ciddi bir tehdit oluşturacağı ifade ediliyor.

SİVİL ÖLÜMLER ARTACAK

Rakka’daki yerel kaynaklarda, PKK’lı teröristler tarafından nehir yatağının geri dönüşüme uygun olmayan mermi kovanları ve top mermileri gibi savaş atıkları için çöplük olarak kullanıldığına işaret edildi. Bölgede son iki yılda mayınların veya savaş kalıntılarının patlaması sonucu en az 150 kişinin hayatını kaybetti ve 400 kişi sakatlandı. Sadece Deyrizor’un Doğu Fırat bölgesinde son beş yılda yaklaşık 600 kişi bir veya daha fazla uzvunu kaybetti.

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