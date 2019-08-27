Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Üzeyir Aslan ile Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz memleketleri Osmaniye’de, Uzman Çavuş Yunus Şahin ise Yozgat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Evli olan Üzeyir Aslan’ın eşi, şehidini asker selamıyla karşılarken, baba Mehmet Aslan’ın dirayetli duruşu ise gurur ve hüznü bir arada yaşattı.

Şehit Üzeyir Aslan

Düziçi İrfanlı Camii’ndeki törende acılı baba Aslan, “Ağlamam, ağlamayacağım. Onları güldürmeyeceğim. Vatan sağ olsun, şehit babası oldum ona seviniyorum. Burada oğlumun aslanlar gibi silah arkadaşları var. Oğlumun öcünü alacaklar. İzin verseler oğlumun silahını alıp ben de gideceğim. Tek oğlumdu, başka oğlum olsa onu da salardım” diye teröre tepki gösterdi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Aslan Çamiçi Mezarlığı Şehitliğinde toprağa verildi. Osmaniyeli diğer şehit Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz da Bahçe ilçesindeki Ağcabey Camii’nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Bahçe Merkez Şehitliğine defnedildi. Şehit Yılmaz’ın annesi Gülsüm Yılmaz, oğlunun tabutunu öpüp “Seninle gurur duyuyoruz” dedi.

ŞEHİT ANNELERİ TESELLİ ETTİ

Şehit Yunus Şahin

Şehit Uzman Çavuş Yunus Şahin’in Yozgat Boğazlıyan’a bağlı Eğlence köyündeki cenaze töreninde de duygu dolu anlar yaşandı. 3 çocuklarından birini şehit veren Şaziye ve Nebi Şahin çifti, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Acılı baba “Allah’ım vatanımızı milletimizi bu hainlerden korusun, onlara fırsat vermesin. Bir kızım bir oğlum var, gerekirse onları da bu vatan uğruna şehit veririm” diye konuştu. Gözyaşlarına boğulan acılı anneyi ise törene katılan şehit anneleri Selma Dargın, Şerife Demirci, Zeliha Büyüksoy ve Tuğba Erdoğan teselli etti. Bingöl Genç’te iki yıl evvel şehit düşen Nevşehirli Uzman Onbaşı Hakan Demirci’nin annesi Şerife Demirci, Yunus Şahin’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp “Yunus, Hakan’ıma selam götür, gözlerinden öp” diye ağladı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Şahin’in naaşı köy mezarlığına defnedildi.

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Acı tesadüf

Oğuzhan Yılmaz

Şehit Oğuzhan Yılmaz, adaşı olduğu şehit hemşehrisi ile aynı kaderi paylaştı. 2017’de Şırnak’ta PKK’lı teröristlerin roketli saldırısında yaralanan Tankçı Uzman Çavuş Oğuzhan Yılmaz da tedavi gördüğü GATA’da şehit olmuştu. Sözleşmeli Er Oğuzhan Yılmaz’ın da Pençe-3’te şehit düşmesi, acı tesadüf olarak yorumlandı.

9 PKK’LI TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK’lı 7 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son öldürülenlerle beraber Pençe-3’te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22’ye çıktı. Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında da 2 PKK’lı terörist öldürüldü.