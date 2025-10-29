Hakareti bırak dosyaya bak

İstanbul’un göbeğindeki arsasına yargı marifetiyle çökmeye çalışan çeteye karşı 17 yıldır hukuk mücadelesi veren iş insanı Kamil Darbaz, bu kez de hedef tahtasına oturtuldu. Anayasa Mahkemesi, 21’inci Asliye Hukuk Mahkemesi ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin ihlal kararlarına rağmen 2015 yılında FETÖ’nün yargıdaki uzantılarının etkisiyle tesis edilen kararın arkasında duran Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, bununla da yetinmeyerek dosyaya bakmak yerine Darbaz’a suçlamalar yöneltmeye başladı.





GÜVENDİ İMZA YETKİSİ VERDİ

Darbaz’ın hukuk mücadelesine dönüşen davası 2007 yılına uzanıyor. O dönem halı ticareti ve inşaat başta olmak üzere birçok alanda faaliyet gösteren Kamil Darbaz, kendisi gibi ticaretle uğraşan Özcan Şimşek’le tanışınca hayatının akışı değişti. O güne kadar kendi başına ticaretini yapan Darbaz, ısrar üzerine Özcan Şimşek’in ortak iş yapma teklifini kabul etti. Şimşek ve Darbaz, yarı yarıya ortaklıkla GMO Yapı Grup’u kurdu. Darbaz, Şimşek’e o kadar güvendi ki “münferit imza yetkisi” bile verdi. Yani bir karar alınacağı zaman iki ortaktan herhangi birinin imzası yetiyordu.





CEBİNDEN MİLYONLAR HARCADI

Şirket, Kadıköy Sahrayıcedid’de 9 bin 200 m2’lik arsada 330 dairelik bir rezidans ve 10 bin m2 ticari alan inşa etmek için çalışmalara başladı. Bu arazinin bir kısmı şirkete ait, diğer kısmı arsa sahiplerinden kat karşılığı alındı. Projeye başlamadan önce arsanın imar durumu ile ilgili sorunlar çözüldü, üzerindeki kaçak gecekondular tahliye edildi. Ruhsat alındıktan sonra da hafriyat çalışmaları başladı. Kayalık bir zemini olan arsa ıslah edilip inşaata hazır hale getirilinceye kadar tam 3 milyon dolara yakın harcama yapıldı. Bu maliyetin yüzde 70’i Darbaz tarafından karşılandı. Darbaz, kalan kısmı ise tanıdığı birkaç kişiye daire satarak temin etti. Uluslararası üne sahip yabancı bir mimarlık bürosu ile anlaşılıp dünya standartlarında proje çizdirildi. Fransız reklam ajansının da desteğiyle pazarlama çalışmaları başladı. Ayrıca proje etrafında yaklaşık 50 dönümlük yeni arazilerle kat karşılığı anlaşmalar imzalandı.





TEK İMZA İLE PROJE ÇALINDI

2009 yılına gelindiğinde her şey altüst oldu. Özcan Şimşek, imza yetkisini kötüye kullanarak şirketin tek gayrimenkulü olan arsayı Kamil Darbaz’dan habersizce, komşusu ve arkadaşı Ekrem Sayan’a sattı. Sadece zemin ıslahı için 3 milyon dolar harcanan arsa, Özcan Şimşek’in imzasıyla 820 bin TL gibi komik bir rakama el değiştirdi. İlerleyen süreçte hazırlanan bilirkişi raporları da arsanın yok pahasına devredildiğini ortaya koydu. Ayrıca sözde satış sonrasında ne şirketin banka hesaplarına ne de kasasına tek kuruş para girmedi. İstanbul’un göbeğindeki arsa, Özcan Şimşek tarafından tek bir imza ile yok pahasına devredildi. Hileli satışı öğrenen Darbaz hemen mahkemeye başvurdu. Temmuz 2009’da birinci derece mahkemede “tapu iptal davası” ve “müdürlükten azil davası” açıldı. Mahkeme, Özcan Şimşek’i müdürlükten azlederek şirkete kayyum atadı. Aynı zamanda bahse konu arsanın tapusu üzerine üçüncü kişilere satılmaması için tedbir kararı konuldu.





OYUN İÇİNDE OYUN

Tek imza ile milyon dolarlık arsaya konan Özcan Şimşek, yargı kararına rağmen boş durmadı. Önce Özcan Şimşek’in İGDAŞ’ta işçi olarak çalışan kardeşi Hasan Şimşek üzerine FC Yapı kuruldu. Ardından tek imza ile mülk sahibi olan Ekrem Sayan, arsayı kat karşılığı inşaat yapılmak üzere Hasan Şimşek’e devretti. Yani yok pahasına el değiştiren arsa, yeniden Şimşek ailesine döndü.





YENİ AKTÖRLER SAHADA

Şimşek ailesi sadece arsayı tekrar devralmakla kalmadı. Hemen yeni ortaklıklar geliştirmeye başladı. Ünlü iş insanı Erden Timur ve o dönem FETÖ ilişkisi ile tanınan Altınbaş Holding, Şimşek’e proje ortağı oldu. Konuyu öğrenen Darbaz, Altınbaş ailesi ve Erden Timur’la bizzat görüşerek durumu anlattı. Arsanın yüzde 50’sinin kendisine ait olduğunu, hileli bir satışla devredildiğini, kendi hissesine dokunulmaması gerektiğini ifade etti. İki aile de Darbaz’a “Bizim sizin hissenizle işimiz yok” dedi, ancak sözünü tutmadı.





VE FETÖ İMAMI DEVREYE GİRDİ

Bu arada dosyanın yargı ayağı da işlemeye devam etti. Darbaz’ın satış işleminin iptali için açtığı dava 2011 yılında reddedilince, dosya Yargıtay 17’nci Hukuk Dairesi’ne kadar taşındı. Burada da gariplikler yaşandı. O dönem Daire’nin başında, daha sonradan FETÖ’nün Yargıtay imamı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Hüseyin Yıldırım vardı. Yıldırım, dosyayı 18 ay boyunca kendi Daire’sinde bekletti. 1,5 yıl sonra 3 Haziran 2013'te duruşma tarihi veren Yıldırım, dosyayı davanın görülmesine 2 gün kala sessiz sedasız 11’inci Hukuk Dairesi’ne yolladı. Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi ise delil, bilirkişi raporları ve kendi içtihatlarına rağmen 2’ye karşı 3 oyla Darbaz’ın aleyhine karar verdi. Ancak aleyhte karar veren 3 üye tenezzül edip gerekçeli karar bile yazmadı. Darbaz, yargı sürecinin aleyhine sonuçlanmasında adları FETÖ ile anılan Altınbaş ailesinin girişimlerinin etkili olduğunu belirtiyor.





AYM: Mülkiyet hakkı ihlal edildi

Eşine az rastlanacak bir tezgahla haklarından olan Kamil Darbaz, Yargıtay’ın hukuksuz kararına rağmen hukuk mücadelesini bırakmadı. Dosyayı 2015 yılında bireysel başvuru ile Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. AYM 3 yıl sonra 2018’de dosyayı karara bağladı. Yüksek Mahkeme, Darbaz’ın mülkiyet hakkının ihlal edildiğine hükmederek yeniden yargılama kararı verip dosyayı İstanbul Anadolu 21’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi.





MAHKEMELER DE “İHLAL VAR” DEDİ

21’inci Asliye Hukuk Mahkemesi AYM’yi dikkate alarak Darbaz’ın lehinde karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14’üncü Daire de kararı onaylayınca dosya 2022 yılında yeniden Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi’ne taşındı. Bu kez Darbaz’ın karşısına FETÖ imamı Hüseyin Yıldırım yerine Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi’nin Başkanı Abdullah Yaman çıktı. Dosyayı aylarca bekleten Yaman kendi Daire’sinin konuyla ilgili açık içtihatları ve AYM’nin hak ihlali kararına rağmen davayı reddetti.

Yine aylarca gerekçeli karar yazılmadı. Dosya yeniden Bölge Adliye Mahkemesi’ne (BAM) taşındı.





BAM’DAN YAMAN’A 27 SAYFALIK DERS

Dosyayı bir kez daha ele alan BAM, Darbaz lehine hüküm kurarak hak ihlali kararında direndi. BAM, 27 sayfa direnme gerekçesi yazarak dosyayı tekrar Yaman’ın başkanı olduğu Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi’ne yolladı. Hukuken kararı “onamak” ya da “Yargıtay Genel Kurulu’na sevk etmek”ten başka seçeneği olmayan Yaman, dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na taşıdı. Aradan geçen 17 yılın sonunda dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nda karar için bekliyor.





Bir kez daha FETÖ endişesi

Yargılama sürecinde FETÖ müdahalesinden ağzı yanan Darbaz, Yaman’ın da benzer ilişkiler içerisinde olabileceği ihtimali üzerine araştırmalara başladı. Yaman’ın birinci derece yakınlarından bazılarının FETÖ ile bağlantılı olduğunu belirleyince “reddi hakim” talebinde bulundu. Darbaz ayrıca Adalet Bakanlığı, Yargıtay ve HSK başta olmak üzere ilgili kurumlara şikayette bulunduysa da sonuç alamadı. Darbaz yaşadığı hukuk garabetini en son geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşarak AYM kararına rağmen dosyayı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na kadar taşıyan Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman’a eleştiriler yöneltti. Yaman ise dosya üzerinden cevap vermek yerine 17 yıldır hukuk mücadelesi veren Darbaz’ı çetecilikle suçlayıp ağır ithamlarda bulundu.





FETÖ Darbaz’ı neden dinledi?

Kamil Darbaz hukuk mücadelesi verirken, FETÖ’nün hedefi olduğunu ortaya koyan ilginç bir gelişme yaşandı. FETÖ’nün “Selam Tevhit” kumpasında yasa dışı olarak dinlediği isimler arasında Kamil Darbaz da vardı. Terör örgütünün 2011 ve 2014 yılları arasında kolluk ve yargıdaki uzantılarını kullanarak binlerce kişiyi dinlediği ortaya çıkmıştı.





Kendi içtihatlarını görmezden geldi

AYM’nin mülkiyet ihlali olduğu yönündeki kararına direnen Yargıtay 11’inci Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarını da görmezden geldi. 2023 ve 2025 yıllarında benzer iki dosyaya bakan Yargıtay Genel Kurulu, şirketlere ait tek taşınmazın genel kurul kararı olmadan, şirket müdürü tarafından satılamayacağına karar vermişti.



