Gündem 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi
POLİTİKA

3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi

Adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Merkezi AA
​Hakim ve savcı atamaları ile HSK Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Foto/arşiv

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

HSK Üyeliğine Seçme Kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, idari yargı hakim ve savcıları arasından HSK üyelikleri sona eren Halil Koç ve Mehmet Akif Ekinci ile Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı İbrahim Kolcu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi.

  • Üyelik seçimlerinin, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18'inci maddesi gereğince yapıldığı belirtildi

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