Hakkari'de okullar tatil edildi

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 19 Şubat 2020 Çarşamba günü öğleden sonra Hakkari merkezde eğitim öğretime yarım gün süre ile ara verildiği belirtildi.

AA Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 4 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari-Van kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor

Hakkari-Van kara yolu üzerindeki Depin Polis Kontrol Noktasıyla Tekser Kavşağı’nda onlarca aracın yolda kaldığı belirtildi.

Hakkari’de kar yağışı ve sis hayatı olumsuz yönden etkiliyor. Hakkari-Van kara yolunda seyreden araçlar, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandı. Depin Polis Kontrol Noktası ile Tekser mevkiindeki yokuşta yolun buzlu olmasından dolayı kayan bazı minibüsler yer yer zor anlar yaşadı.

AA Hakkari'de etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının bazı kesimlerde 4 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri çarşı merkezi, ara sokaklar ve mahalle yollarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yolların buz patenine dönüştüğünü iddia eden sürücüler, tuzlama çalışması yapılmasını istediler. Zincirsiz yola çıkan sürücüler ise bir süre sonra zincir bağlamak suretiyle yollarına devam etti.