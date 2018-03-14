GündemHakkaride terör operasyonunda EYPler imha edildi
HAKKÂRİ

Hakkari'deki terör operasyonunda EYP'ler imha edildi

Hakkari'de terör operasyonunda EYP'ler imha edildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber MerkeziAA
FOTO: ARŞİV
FOTO: ARŞİV

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör operasyonunda 3 el yapımı patlayıcı imha edildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 13 Mart'ta Şemdinli ilçesi Altınsu köyü İncesu mezrasında yürütülen arama tarama faaliyetinde 3 el yapımı patlayıcı tespit edilerek olay yerinde imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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