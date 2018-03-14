Terör propagandası yapan 13 kişiye gözaltı

Antalya'da, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"na yönelik sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'nın, hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/PKK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından, sosyal medya hesaplarından terör örgütleri lehine propaganda yaptıkları ve gerçek dışı paylaşımlarda bulundukları gerekçesiyle 13 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, aralarında HDP ilçe yöneticilerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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