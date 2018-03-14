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FETÖ’nün EGM mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları Kars merkezli 6 ilde örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Haber MerkeziIHA
Kars'ta FETÖ operaysonu
Kars'ta FETÖ operaysonu

Konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında ele geçirilen dijital verilerin incelenmesi neticesinde FETÖ silahlı terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü mahrem yapılanması içerisinde mahrem sorumlu olarak görevlendirilmiş, EGM personeli olmayan sivil şahıslara yönelik olarak 26 Nisan 2017 tarihinde ülkemiz genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde çok sayıda EGM personelinin kimlikleri deşifre edilmiş ve FETÖ terör örgütünün EGM mahrem yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Yapılan detaylı araştırmalar neticesinde Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün EGM mahrem yapılanması içerisinde görev aldığı veya örgüte bağlı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce Kars merkezli 6 farklı ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde 6 polis memuru yakalanarak gözaltına alındı. Haklarında yapılan yasal işlemlerin ardından Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Öte yandan Kars İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerin yargılanmalarına başlandığı öğrenildi.

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